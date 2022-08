Résultats de Roblox (RBLX) T2 2022

La Bourse de New York accueille les dirigeants et les invités de Roblox (NYSE : RBLX), aujourd’hui, mercredi 10 mars 2021, pour célébrer sa cotation directe.

Roblox résultats annoncés mardi qui ont manqué les estimations des analystes sur les lignes supérieures et inférieures.

Voici comment l’entreprise a fait :

Perte par action : 30 cents contre 21 cents attendus, selon une enquête auprès d’analystes interrogés par Refinitiv.

30 cents contre 21 cents attendus, selon une enquête auprès d’analystes interrogés par Refinitiv. Revenu: 639,9 millions de dollars contre 644,4 millions de dollars attendus, selon Refinitiv.

Les actions ont chuté de plus de 14% dans les échanges après les heures normales de bureau.

Le chiffre d’affaires est ce que Roblox appelle les réservations, qui incluent les ventes comptabilisées au cours du trimestre et les revenus différés. Les réservations ont diminué de 4 % d’une année sur l’autre. La société génère des revenus grâce aux ventes de sa monnaie virtuelle appelée Robux, que les joueurs utilisent pour habiller leurs avatars et acheter d’autres fonctionnalités premium dans les jeux.

Roblox a signalé 52,2 millions d’utilisateurs actifs quotidiens moyens, soit environ un million de moins que le consensus StreetAccount. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 21 % de l’année précédente, mais en baisse par rapport aux 54,1 millions d’utilisateurs actifs quotidiens signalés au premier trimestre. Les utilisateurs ont passé plus de 11 milliards d’heures engagées dans Roblox au cours du deuxième trimestre.

Roblox a déclaré que les réservations moyennes par utilisateur actif quotidien étaient de 12,25 $, en baisse de 21 % d’une année sur l’autre.

La société a également offert un aperçu du troisième trimestre. Il a déclaré que les utilisateurs actifs quotidiens de juillet avaient atteint un niveau record de 58,5 millions, en hausse de 26% d’une année sur l’autre. Et les réservations pour le mois ont chuté entre 243 millions de dollars et 247 millions de dollars, en hausse de 8% à 10% par rapport à juillet 2021.

L’entreprise a vu les réservations augmenter de plus de 200 % pendant la pandémie, lorsque les enfants passaient plus de temps sur leurs écrans alors qu’ils étaient coincés à la maison. Le titre était brûlant en 2021, après la cotation directe de Roblox en mars. Sa capitalisation boursière a approché 80 milliards de dollars avant de culminer en novembre 2021. Les actions ont baissé de plus de 60 % depuis leurs sommets.

Le directeur commercial Craig Donato a déclaré à Steve Kovach de CNBC que Roblox est optimiste quant à l’avenir en raison de ses investissements dans ses employés, la capacité de ses serveurs et ses centres de données mondiaux.

“Nous sommes vraiment en mode investissement”, a déclaré Donato, “et cela va freiner un peu les bénéfices, mais ce sont des investissements qui sont les bons investissements pour nous et qui porteront leurs fruits dans les trois à trois -délai de cinq ans.”

Les dirigeants discuteront des résultats avec les analystes lors d’une conférence téléphonique à partir de 8h30 HE mercredi.