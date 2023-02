Résultats de Restaurant Brands International (QSR) T4 2022

Dans cette illustration photo, un hamburger Burger King Whopper est exposé le 05 avril 2022 à San Anselmo, en Californie. Une action en justice fédérale a été intentée et demande le statut de recours collectif alléguant que la chaîne de restauration rapide Burger King induit les clients en erreur avec des images qui décrivent sa nourriture, y compris le burger Whopper, comme étant beaucoup plus grande que ce qui est réellement servi aux clients.

La société s’est efforcée de rajeunir les ventes intérieures de Burger King et a annoncé en septembre un plan d’investissement de 400 millions de dollars pour stimuler les campagnes publicitaires de Burger King et rénover les restaurants de la chaîne.

Restaurant Brands a enregistré une croissance globale des ventes des magasins comparables de 8 % au cours du quatrième trimestre et une croissance des ventes à l’échelle du système de près de 12 %.

Pour les trois mois terminés le 31 décembre, la société a déclaré un bénéfice net de 336 millions de dollars, ou 74 cents par action, contre 262 millions de dollars, ou 57 cents par action, un an plus tôt.

Le changement de direction intervient alors que l’entreprise s’efforce de relancer et d’agrandir certains de ses restaurants clés. Restaurant Brands regroupe les chaînes Burger King, Tim Hortons, Popeyes et plus récemment Firehouse Subs.

Cil restera dans l’entreprise pendant un an en tant que conseiller pour aider à la transition.

Marques de restaurants internationales a publié mardi un quatrième trimestre solide et a nommé le directeur de l’exploitation Joshua Kobza comme nouveau directeur général, à compter du 1er mars, en remplacement de José Cil.

Joshua Kobza, ancien directeur financier de Restaurant Brands International Inc., prend la parole lors d’une audience du Sous-comité permanent des enquêtes du Sénat à Washington, DC, États-Unis, le jeudi 30 juillet 2015.

Les ventes des magasins comparables de Tim Horton ont augmenté de 9,4 % au cours de la période. Au Canada seulement, les ventes des magasins comparables de la marque de café ont augmenté de 11 %. La chaîne s’est développée davantage à l’international, en particulier au Texas et en Floride pour cibler les Canadiens qui voyagent dans des climats plus chauds pour l’hiver.

Popeyes a vu ses ventes à magasins comparables augmenter de 3,8 %. La chaîne, qui a connu une flambée des ventes avec ses débuts en 2019 de son sandwich au poulet, s’est depuis stabilisée et n’a enregistré qu’une croissance de 1,5% aux États-Unis.

Restaurant Brands a ajouté Firehouse Subs à son portefeuille en 2021. Cette chaîne a vu ses ventes à magasins comparables augmenter de 0,4 % au cours de la période.

Restaurant Brands n’a pas été à l’abri de la hausse des coûts et des pertes à l’échelle du secteur en Chine et en Russie. La société a déclaré qu’elle avait moins souffert des perturbations liées à Covid au cours du quatrième trimestre, bien qu’elle ait noté qu’elle avait dû fermer temporairement certains de ses restaurants sur des marchés comme la Chine qui ont connu une résurgence des cas.

Il a également déclaré qu’il n’avait pas généré de nouveaux bénéfices en provenance de Russie en 2022 et qu’il n’en prévoyait pas non plus en 2023. L’année dernière, la société a suspendu son soutien à une grande franchise Burger King dans le pays à la lumière de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Covid et la guerre en Ukraine ont créé un macroenvironnement difficile pour l’entreprise en raison des vents contraires sur les changes et de la hausse des taux d’intérêt. Restaurant Brands a déclaré mardi qu’il s’attend à “un impact négatif sur notre activité” s’il ne peut pas ajuster les prix pour compenser la hausse des coûts.

Jusqu’à présent, la hausse des prix sur le marché intérieur n’a pas effrayé la base de consommateurs de l’entreprise. Les entreprises de restauration rapide de l’industrie ont vu la demande augmenter parmi les clients soucieux de leur budget, battant les options de restauration rapide et décontractée.

Marques Miam a annoncé un quatrième trimestre solide la semaine dernière, principalement soutenu par son segment Taco Bell, la faiblesse des ventes en Chine ayant pesé sur Pizza Hut et KFC. La société a attribué l’élan américain aux options abordables de ses chaînes.

De même, McDonald’s a profité des changements dans le comportement des consommateurs avec une augmentation des revenus au quatrième trimestre alimentée par des prix de menu plus élevés et une demande accrue.