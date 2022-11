Résultats de Qualcomm (QCOM) T4 2022

Cristiano Amon, président et chef de la direction de Qualcomm, prend la parole lors de la conférence mondiale du Milken Institute le 2 mai 2022 à Beverly Hills, en Californie.

Qualcomm les actions ont chuté de 6% dans les échanges prolongés mercredi après que le fabricant de puces a annoncé en ligne résultats du quatrième trimestre et un léger dépassement des revenus mais offert de mauvaises prévisions pour le premier trimestre.

Voici comment l’entreprise a fait :

Gains: 3,13 $ par action, ajusté, contre 3,13 $ par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

3,13 $ par action, ajusté, contre 3,13 $ par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv. Revenu: 11,39 milliards de dollars ajustés, contre 11,37 milliards de dollars comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

Le chiffre d’affaires global a augmenté de 22% d’une année sur l’autre au cours du trimestre qui s’est terminé le 25 septembre, selon un communiqué.

En ce qui concerne les prévisions, Qualcomm a appelé à un bénéfice ajusté de 2,25 à 2,45 dollars par action pour le premier trimestre fiscal sur des revenus de 9,2 à 10 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à un bénéfice de 3,42 dollars et à un chiffre d’affaires de 12,02 milliards de dollars.

“Compte tenu de l’incertitude causée par l’environnement macroéconomique, nous mettons à jour nos prévisions pour les volumes de combinés 3G / 4G / 5G de l’année civile 2022, passant d’une baisse en pourcentage à un chiffre d’une année sur l’autre à une faible baisse en pourcentage à deux chiffres, ” Qualcomm a déclaré dans le rapport.

“La détérioration rapide de la demande et l’assouplissement des contraintes d’approvisionnement dans l’industrie des semi-conducteurs ont entraîné une augmentation des stocks de canaux.”

Les revenus de Qualcomm CDMA Technologies, ou catégorie QCT, qui comprend les puces pour smartphones, les composants frontaux radiofréquence, les puces automobiles et les appareils Internet des objets, ont totalisé 9,9 milliards de dollars. C’était en hausse de 28%, et c’est plus que le consensus de 9,87 milliards de dollars parmi les analystes interrogés par StreetAccount.

Au sein du segment QCT, les revenus des combinés mobiles se sont élevés à 6,6 milliards de dollars, en hausse de 40 % et un cheveu au-dessus du consensus StreetAccount de 6,59 milliards de dollars.

Le segment Qualcomm Technology Licensing, ou QTL, a généré 1,44 milliard de dollars de revenus, en hausse de 8 % mais inférieur au consensus StreetAccount de 1,58 milliard de dollars.

Au cours du trimestre, Qualcomm a dit il avait prolongé un accord de licence de brevet avec Samsung jusqu’en 2030, et Arm, dont Qualcomm s’appuie sur les architectures de puces, plainte déposée contre Qualcomm pour violation d’accords de licence et contrefaçon de marque.

Malgré le mouvement après les heures d’ouverture, les actions de Qualcomm ont baissé de 37 % jusqu’à présent cette année, tandis que l’indice S&P 500 au sens large a baissé de 20 % sur la même période.

Les dirigeants discuteront des résultats avec les analystes lors d’une conférence téléphonique à partir de 16h45 HE.

C’est une nouvelle de dernière heure. Veuillez vérifier les mises à jour.

