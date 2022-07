Résultats de Qualcomm (QCOM) T3 2022

Qualcomm a annoncé mercredi ses résultats du troisième trimestre après la cloche, dépassant légèrement les attentes de Wall Street, mais les prévisions pour le trimestre en cours étaient en deçà des attentes du consensus.

L’action Qualcomm a chuté de plus de 4 % en négociation prolongée.

Voici comment Qualcomm s’est comporté par rapport aux attentes du consensus Refinitiv :

PSE : 2,96 $, ajusté, contre 2,87 $ attendu, en hausse de 53 % d’une année sur l’autre.

: 2,96 $, ajusté, contre 2,87 $ attendu, en hausse de 53 % d’une année sur l’autre. Revenu: 10,93 milliards de dollars ajustés, contre 10,88 milliards de dollars attendus, en hausse de 37 % d’une année sur l’autre.

Qualcomm a déclaré qu’il s’attendait à environ entre 3 et 3,30 dollars de bénéfice par action au cours du quatrième trimestre sur des ventes comprises entre 11 et 11,8 milliards de dollars, en deçà des attentes de Wall Street en matière de bénéfices au quatrième trimestre de 3,23 dollars par action et de 11,87 milliards de dollars de ventes.

Le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, a déclaré dans un communiqué que les résultats de l’entreprise étaient solides malgré un “environnement macroéconomique difficile”. Les ventes de Qualcomm ont augmenté de 37 % au cours du trimestre.

Le plus grand secteur d’activité de Qualcomm est la vente de processeurs et de modems pour smartphones. L’activité des combinés de la société a augmenté de 59% sur une base annuelle au cours du trimestre pour atteindre 6,15 milliards de dollars, malgré des signes indiquant que les ventes de smartphones pourraient déjà ralentir en raison de conditions macroéconomiques telles que l’inflation.

Mais les prévisions de Qualcomm suggèrent que la croissance des ventes de combinés de la société ralentirait au cours de son quatrième trimestre fiscal, reflétant la possibilité qu’une baisse de la demande de smartphones puisse toucher son activité principale. Qualcomm a déclaré qu’il était toujours sur le point de faire croître son activité de combinés légèrement en dessous de 50% cette année grâce à des puces plus chères et à la vente de plus de puces sur un marché plus large.

Les combinés sont rapportés sous une unité appelée QCT avec les autres semi-conducteurs vendus par Qualcomm, comme le frontal RF, les puces pour les voitures et les puces basse consommation pour les appareils connectés. Ce segment a augmenté de 45 % sur une base annuelle pour atteindre 9,38 milliards de dollars. Les combinés ont été l’activité à la croissance la plus rapide du segment malgré les efforts récents de Qualcomm pour se diversifier dans d’autres types de puces.

Qualcomm a annoncé un partenariat avec Samsung jusqu’en 2030 qui comprend l’octroi de licences de brevets et la fourniture de processeurs Snapdragon pour les combinés. Samsung est le premier fabricant de smartphones au monde sur une base unitaire.

Les puces automobiles ont augmenté de 38 % sur une base annuelle pour atteindre 350 millions de dollars, un record absolu pour Qualcomm, ce qui suggère qu’il s’agit toujours d’une petite entreprise par rapport aux autres gammes de Qualcomm. L’activité IoT de Qualcomm, qui fabrique des puces basse consommation pour les appareils connectés, a augmenté de 31 % pour atteindre 1,83 milliard de dollars.

QTL, l’autre unité majeure de Qualcomm qui comprend les frais de licence liés à la 5G et à d’autres technologies fabriquées par la société, a enregistré un chiffre d’affaires de près de 1,52 milliard de dollars, soit une augmentation annuelle de 2 %. Il n’a pas connu une forte croissance ces dernières années mais reste une source majeure de profit pour le fabricant de puces.

La marge brute de Qualcomm n’a pas été à la hauteur des attentes au cours d’une période où les coûts des puces ont augmenté en raison de pénuries et de problèmes avec la production chinoise. Qualcomm sous-traite sa fabrication de puces à des fonderies extérieures qui ont été bien réservées depuis le début de la pandémie. Qualcomm a annoncé une marge brute de 56 % contre une estimation consensuelle de 57,8 %.

Qualcomm a déclaré avoir dépensé 1,3 milliard de dollars en retour pour les actionnaires au cours du trimestre, dont 842 millions de dollars en dividendes.