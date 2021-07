Résultats de Qualcomm (QCOM) T3 2021

Les actions de Qualcomm ont augmenté de plus de 3% dans les échanges prolongés mercredi après que le fabricant de puces a annoncé des résultats du troisième trimestre fiscal qui ont dépassé les estimations des analystes et a offert de solides prévisions pour le quatrième trimestre.

Voici comment l’entreprise a fait :

EPS : 1,92 $ par action, ajusté, contre 1,68 $ par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

Revenu: 8,00 milliards de dollars, ajusté, contre 7,58 milliards de dollars comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

Les revenus de Qualcomm ont augmenté de 63% par rapport à la même période l’année dernière, et le bénéfice par action a plus que doublé annuellement au cours du trimestre qui s’est terminé le 27 juin. Cependant, c’est une comparaison avec un trimestre où Qualcomm a vu moins de demande pour ses puces et sa technologie au milieu de la Pandémie de covid19.

Qualcomm a guidé les investisseurs vers un point médian de 8,8 milliards de dollars de ventes au cours du trimestre en cours et un BPA d’environ 2,25 dollars par action.

Une grande partie de la croissance a été tirée par les ventes de puces. L’activité semi-conducteurs QCT de Qualcomm a enregistré un chiffre d’affaires de 6,47 milliards de dollars, soit une augmentation de 70 % par an. Les ventes de puces pour téléphones portables constituaient l’essentiel de cette activité, bien qu’il s’agisse également de la composante à la croissance la plus lente. RF front-end a été le segment QCT à la croissance la plus rapide, en hausse de 114 % par an pour atteindre 957 millions de dollars de ventes. Les puces frontales RF sont un élément essentiel de la 5G.

Le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, qui a pris ses fonctions le 1er juillet, a donné la priorité à la croissance de l’activité front-end RF de l’entreprise, ce qui donne à l’entreprise un composant important à vendre aux fabricants de combinés qui souhaitent développer leurs propres modems 5G.

L’activité IoT de Qualcomm, qui fait partie de QCT, qui se compose de puces de faible puissance pour rendre d’autres appareils intelligents ainsi que des utilisations en réseau et industrielles, a augmenté de 83 % pour atteindre près de 1,4 milliard de dollars.

La société est l’un des principaux fournisseurs de pièces et de propriété intellectuelle pour les combinés et les réseaux 5G en cours de construction. Il devrait bénéficier de la hausse de la demande de téléphonie dans le monde à mesure que les économies rouvrent. La société s’attend à ce que le nombre de smartphones expédiés par ses clients augmente « à un seul chiffre » en 2021, après avoir diminué de 11% l’année dernière pendant la pandémie, et qu’entre 450 millions et 550 millions de smartphones 5G soient expédiés cette année.

Le segment rentable des licences technologiques Qualcomm de la société, qui comprend les revenus des brevets 5G et d’autres technologies de combinés, a augmenté de 43% pour atteindre 1,49 milliard de dollars. QTL est une entreprise à marge plus élevée que les ventes de puces de Qualcomm.

Les observateurs du secteur prêtent attention à la façon dont Qualcomm gère la pénurie mondiale de puces. L’entreprise ne fabrique pas ses propres puces. Elle entretient des relations avec la plupart des grandes fonderies du monde, dont TSMC et Samsung. Intel a déclaré plus tôt cette semaine que Qualcomm serait également un client de sa nouvelle fonderie.

Dans un communiqué, Qualcomm a déclaré qu’il était sur la bonne voie pour améliorer l’approvisionnement en puces d’ici la fin de 2021 et qu’il s’efforce d’obtenir une capacité d’usine supplémentaire pour les processeurs et les puces haut de gamme qui utilisent des processus de fabrication plus anciens, souvent appelés « nœuds matures ».

Au cours du trimestre se terminant en juin, Qualcomm a versé 767 millions de dollars de dividendes et a racheté 630 millions de dollars de ses actions.