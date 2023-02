Résultats de Qualcomm (QCOM) T1 2023

Qualcomm les actions ont chuté de 2% en séance prolongée jeudi après la fabricant de puces signalé un chiffre d’affaires du premier trimestre fiscal inférieur à ce que les analystes avaient prévu et a publié de faibles prévisions trimestrielles. Voici comment l’entreprise a fait :

Gains: 2,37 $ par action, ajusté, contre 2,34 $ par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

2,37 $ par action, ajusté, contre 2,34 $ par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv. Revenu: 9,46 milliards de dollars, contre 9,60 milliards de dollars comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

Les revenus de Qualcomm ont diminué de 12 % d’une année sur l’autre au cours du trimestre qui s’est terminé le 25 décembre, selon un communiqué. Le bénéfice net a chuté de 34 % à 2,24 milliards de dollars. L’environnement macroéconomique et l’augmentation des stocks de canaux ont nui aux résultats, a déclaré la société.

Les revenus du segment CDMA Technologies (QCT) de Qualcomm, qui comprend les puces pour smartphones, les composants frontaux de radiofréquence, les puces automobiles et les appareils Internet des objets, ont généré 7,89 milliards de dollars de ventes pour le trimestre. Ce chiffre était en baisse de 11 % et inférieur au consensus de 8,03 milliards de dollars parmi les analystes interrogés par StreetAccount.

Dans ce segment, les revenus des combinés mobiles ont atteint 5,75 milliards de dollars, en baisse de 18 % mais supérieurs au consensus StreetAccount de 5,20 milliards de dollars. Chercheur en industrie technologique IDC estimé que les expéditions de smartphones ont diminué de 18 % au quatrième trimestre, la plus forte baisse jamais enregistrée.

“Alors que l’industrie des combinés continue de connaître une demande réduite, nous nous attendons maintenant à ce que les niveaux d’inventaire élevés des canaux persistent au moins jusqu’à la première moitié du calendrier 23”, a déclaré Cristiano Amon, PDG de Qualcomm, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes. La demande est la plus faible dans les niveaux moyen et bas du marché, a-t-il déclaré.

Les économies mondiales et les fermetures de covid en Chine ont poussé les dirigeants à avoir un biais négatif sur le nombre d’expéditions de combinés 3G, 4G et 5G en 2023 par rapport à 2022, a déclaré Amon.

La société met en œuvre de nouvelles réductions de dépenses compte tenu de l’environnement économique et de la demande, a-t-il déclaré.

Le segment Qualcomm Technology Licensing (QTL), qui comprend les droits d’utilisation des brevets cellulaires de la société, a livré 1,52 milliard de dollars, en baisse de 16 % et légèrement moins que le consensus StreetAccount de 1,54 milliard de dollars.

Qualcomm est engagé avec les fabricants de PC sur des gains de conception de plate-forme pour les appareils grand public et commerciaux, a déclaré Amon.

En ce qui concerne les prévisions, Qualcomm a appelé à un bénéfice fiscal ajusté au deuxième trimestre de 2,05 à 2,25 dollars par action sur des revenus de 8,7 à 9,5 milliards de dollars, ce qui implique une baisse des revenus de 18,5 % au milieu de la fourchette. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à 2,26 dollars de bénéfice ajusté par action sur 9,55 milliards de dollars de revenus.

Au cours du trimestre Qualcomm et Groupe Renault annoncé une extension de leur collaboration et a déclaré que Qualcomm investirait dans Ampere, la société électrique et logicielle du constructeur automobile.

L’action Qualcomm a chuté de 28 % au cours de la dernière année en excluant le mouvement après les heures normales de bureau, contre une baisse de 9 % pour l’indice S&P 500 au cours de la même période.

