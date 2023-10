Résultats de Procter & Gamble (PG) pour le premier trimestre 2024

Procter & Gamble devrait publier ses résultats financiers du premier trimestre avant la cloche mercredi.

Voici ce à quoi s’attendent les analystes de Wall Street interrogés par LSEG, anciennement connu sous le nom de Refinitiv :

Bénéfice par action : 1,72 $

Revenu : 21,58 milliards de dollars

Depuis environ deux ans, P&G augmente les prix des produits de son portefeuille, notamment le détergent Tide et le papier toilette Charmin. Les hausses de prix ont effrayé certains consommateurs, entraînant cinq trimestres consécutifs de baisse des volumes. Mais au cours de l’exercice 2024, P&G s’attend à ce que son volume recommence à augmenter et que les prix n’augmentent que de 1 à 1,5 %.

P&G prévoit également que son chiffre d’affaires augmentera de 3 à 4 % et que son bénéfice par action augmentera de 6 à 9 %. Mais certains investisseurs sont devenus plus prudents, craignant la force du dollar et les revers de la reprise chinoise. La Chine est le deuxième marché de P&G et les ventes n’y sont pas encore revenues aux niveaux d’avant la pandémie.

Les actions de la société ont chuté de 3,7 % cette année, ramenant sa valeur marchande à 344 milliards de dollars.