Résultats de Peloton (PTON) T3 2021

Un moniteur affiche la signalisation de Peloton Interactive Inc. lors de l’introduction en bourse (IPO) de la société en face du Nasdaq MarketSite à New York, aux États-Unis, le jeudi 26 septembre 2019.

Les ventes ont été tirées, en partie, par une accélération des livraisons attendues, a déclaré Peloton. Le trimestre dernier, il a annoncé son intention d’investir 100 millions de dollars dans le fret aérien et le fret maritime accéléré sur une période de six mois pour accélérer les expéditions. Elle a également récemment finalisé son acquisition de 420 millions de dollars du fabricant Precor, afin de renforcer ses capacités de fabrication aux États-Unis.

Le chiffre d’affaires total a bondi de 141% à 1,26 milliard de dollars, contre 524,6 millions de dollars un an plus tôt, et a dépassé les prévisions de Wall Street de 1,1 milliard de dollars.

La perte nette de Peloton est tombée à 8,6 millions de dollars, ou 3 cents par action, après une perte de 55,6 millions de dollars, ou 20 cents par action, un an plus tôt. C’était mieux que la perte de 12 cents par action que les analystes prévoyaient.

Peloton a terminé le trimestre avec 2,08 millions d’abonnements de fitness connectés, en hausse de 135% par rapport à l’année précédente. Les abonnés de fitness connectés sont des personnes qui possèdent un produit Peloton et paient également des frais mensuels pour accéder au contenu d’entraînement numérique de Peloton.

Le taux de désabonnement mensuel moyen net de la condition physique connectée, que Peloton utilise pour mesurer la rétention des abonnés de fitness connectés, a atteint un creux de six ans de 0,31%. Plus le taux de désabonnement est bas, moins Peloton voit son chiffre d’affaires avec sa base d’utilisateurs.

Le total des entraînements, qui incluent ceux des utilisateurs de fitness connectés et des clients uniquement numériques, est passé à plus de 171 millions contre 48 millions un an plus tôt. La société a ajouté de nouveaux contenus, tels que des cours de barre et de Pilates, pour maintenir l’engagement de ses clients. Il se prépare également à se lancer en Australie plus tard cette année, alors qu’il continue de pénétrer de nouveaux marchés.