Résultats de Palo Alto Networks (PANW) T3 2021

Nikesh Arora, PDG de Palo Alto Networks et anciennement président et chef de l’exploitation de SoftBank Group Corp., prend la parole lors de la conférence spéciale de SoftBank Academia avec le président-directeur général Masayoshi Son à Tokyo le 22 octobre 2015.

Les actions de Palo Alto Networks ont augmenté de 6% dans le cadre des négociations prolongées jeudi après que la société de matériel et de logiciels de sécurité a annoncé des résultats fiscaux du deuxième trimestre plus sains que les analystes l’avaient prévu.

Voici comment l’entreprise a fait:

Gains: 1,38 $ par action, ajusté, contre 1,28 $ par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

1,38 $ par action, ajusté, contre 1,28 $ par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv. Revenu: 1,07 milliard de dollars, contre 1,06 milliard de dollars comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

Le chiffre d’affaires a augmenté de 24% d’une année sur l’autre au cours du trimestre, qui s’est terminé le 30 avril, contre une croissance de 25% au trimestre précédent, selon un déclaration.

Le PDG Nikesh Arora a déclaré dans un communiqué que la cybersécurité accorde une plus grande attention, car le travail à distance est devenu populaire pendant la pandémie, ainsi qu’une vague de problèmes de cybersécurité récents – y compris vraisemblablement des attaques contre le logiciel Exchange Server de Microsoft, des vulnérabilités dans le logiciel SolarWinds et le récent ransomware. attaque contre Colonial Pipeline qui a fermé un pipeline de carburant clé.

Palo Alto Networks n’est pas la seule entreprise qui cherche à capitaliser sur l’anxiété de sécurité. Sur le marché des logiciels de détection et de réponse étendus pour suivre les menaces, la société doit faire face à des concurrents employant des vendeurs dédiés, CrowdStrike dépassant de huit fois en nombre Palo Alto Networks, a déclaré Arora.

Les dirigeants ont décidé de maintenir une structure de capital unique, y compris son segment de sécurité dans le cloud et l’intelligence artificielle, en raison des conditions actuelles du marché et des conversations avec les actionnaires, a déclaré Arora. En février, Arora avait déclaré que la société était en train de finaliser le dépôt d’une structure de capital pour les activités de sécurité dans le cloud et l’IA.

Au cours du trimestre, l’entreprise acquis Bridgecrew, une société de sécurité cloud, pour 156 millions de dollars.

En ce qui concerne les prévisions, la société a déclaré qu’elle s’attend à un bénéfice ajusté de 1,42 $ à 1,44 $ par action au cours de son quatrième trimestre fiscal, avec 1,165 milliard de dollars à 1,175 milliard de dollars de revenus. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à 1,42 $ de bénéfice ajusté par action et 1,16 milliard de dollars de revenus.

Malgré le déménagement après les heures de bureau, les actions de Palo Alto Networks ont reculé d’environ 4% depuis le début de l’année, contre un gain d’environ 11% pour l’indice S&P 500 sur la même période.

Les dirigeants discuteront des résultats avec les analystes lors d’une conférence téléphonique à partir de 17 h, heure de l’Est.

