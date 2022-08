Résultats de Palantir (PLTR) T2 2022

Une bannière portant le logo de Palantir Technologies (PLTR) est visible à la Bourse de New York (NYSE) le jour de leur introduction en bourse (IPO) à Manhattan, New York, États-Unis, le 30 septembre 2020.

Palantir a annoncé lundi avant la cloche des résultats du deuxième trimestre qui montraient une perte par action plus importante que prévu, mais qui ont dépassé les attentes des analystes en matière de revenus.

Les actions de Palantir ont chuté de 14 % dans les échanges avant commercialisation.

Voici comment l’entreprise a fait :

Bénéfice par action: Perte de 1 centime contre un bénéfice de 3 centimes attendu, selon Refinitiv.

Perte de 1 centime contre un bénéfice de 3 centimes attendu, selon Refinitiv. Revenu: 473 millions de dollars contre 471,3 millions de dollars attendus, selon Refinitiv.

Les revenus de Palantir pour le trimestre ont augmenté de 26 % d’une année sur l’autre, et ses revenus commerciaux ont augmenté de 46 % d’une année sur l’autre. La société de logiciels, connue pour son travail avec le gouvernement, a déclaré que son nombre de clients commerciaux avait augmenté de 250 % d’une année sur l’autre, passant de 34 clients à 119.

Le directeur financier David Glazer a déclaré à CNBC que la perte de la société était due à une baisse des investissements et des titres négociables. Glazer a déclaré que la croissance commerciale est généralisée.

La société prévoit de déclarer un chiffre d’affaires compris entre 474 et 475 millions de dollars au troisième trimestre, et entre 1,9 et 1,902 milliard de dollars pour l’ensemble de l’année.

Glazer a déclaré que la faiblesse des orientations de Palantir était due à la “grosseté” du travail du gouvernement, mais qu’il avait confiance dans le pipeline de l’entreprise.