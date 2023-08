Résultats de Nordstrom (JWN) pour le deuxième trimestre 2023

Le bénéfice net de Nordstrom au cours du trimestre a atteint 137 millions de dollars, ou 84 cents par action, contre 126 millions de dollars, ou 77 cents par action, un an plus tôt.

Le PDG Erik Nordstrom a déclaré que le détaillant se concentrerait sur l’augmentation des ventes de Rack, sur l’amélioration de la gestion des stocks et sur une chaîne d’approvisionnement plus efficace jusqu’à la fin de l’année.

Pourtant, malgré un revers important, le détaillant est resté fidèle à ses précédentes perspectives pour l’ensemble de l’année, signalant une prudence pour les mois à venir. La société s’attend à une baisse des revenus de 4 à 6 % et à un bénéfice par action ajusté compris entre 1,80 $ et 2,20 $ pour l’exercice, excluant l’impact de la fermeture de ses magasins et de ses activités en ligne au Canada.

Les ventes nettes ont diminué de 8,3 % par rapport à l’année dernière. La société a déclaré qu’une partie de cette diminution était due à la cessation de ses activités au Canada et à un décalage d’une semaine dans le calendrier de sa vente anniversaire annuelle. Sans ces deux facteurs, les ventes nettes auraient diminué d’environ 4 % sur un an, a indiqué la société.

Le chiffre d’affaires total a également chuté d’environ 8 %, contre 4,10 milliards de dollars pour la période précédente. Les ventes nettes de la bannière Nordstrom ont chuté d’environ 10 % et les ventes nettes de Nordstrom Rack ont ​​chuté d’environ 4 %.

Ces baisses se sont produites malgré les comparaisons de l’année précédente, lorsque Nordstrom a réduit ses prévisions après avoir constaté une baisse notable du trafic client et des ventes.

Les ventes numériques ont chuté de près de 13 % par rapport à l’année dernière. La société a imputé cette baisse en partie à la fermeture de Trunk Club, un service de coiffure personnelle qu’elle a acquis, mettant fin au traitement en magasin des commandes numériques de Nordstrom Rack et au décalage du calendrier des ventes d’anniversaire.

La directrice financière, Cathy Smith, a déclaré lors d’un appel avec les investisseurs que les tendances des ventes s’étaient améliorées chaque mois du trimestre, en excluant l’impact du changement de calendrier de la vente anniversaire. L’ancien directeur financier de Target et Bright Health Group, qui a rejoint Nordstrom en mai, a déclaré que l’amélioration était la plus frappante chez Rack.

Erik Nordström a dit Les ventes de racks ont suivi « une trajectoire ascendante constante tout au long de cette année ». Il a déclaré qu’à mesure que Nordstrom ajoutait davantage de marques appréciées des clients, les tendances se sont améliorées.

« La stratégie globale consiste à investir davantage de ces dollars dans ces marques stratégiques », a-t-il déclaré lors de l’appel aux investisseurs.

Néanmoins, le trafic client dans les deux enseignes, Nordstrom et Nordstrom Rack, a été plus faible, a-t-il déclaré. Mais lorsque les clients consultent des articles, Nordstrom a un taux de conversion plus élevé et des dépenses par client plus élevées, a-t-il déclaré.

Bien que les ventes aient chuté au cours de la période de trois mois, Nordstrom a enregistré une croissance dans certaines catégories. Les ventes de produits actifs et de beauté ont augmenté d’un chiffre dans le bas de la fourchette, tirées par les ventes de baskets de New Balance, Nike et On Running, et par l’expansion des produits de marques de maquillage comme MAC et Clinique chez Nordstrom Rack, a déclaré Pete Nordstrom, directeur de la marque, lors d’un appel. avec les investisseurs.

Les vêtements pour enfants et pour hommes ont également obtenu de meilleurs résultats que la moyenne, a-t-il déclaré. La vente d’anniversaire a également contribué à attirer les acheteurs les plus fidèles de l’entreprise vers le site Web et les magasins de Nordstrom, a-t-il déclaré.

D’un autre côté, les produits de créateurs – généralement associés à des prix plus élevés – restent sous pression, a-t-il déclaré. Nordstrom a réduit ses stocks dans cette catégorie pour répondre à la baisse de la demande, a-t-il déclaré.

Les stocks, un point faible pour Nordstrom l’année précédente, étaient en meilleure forme. À la fin du trimestre, les stocks étaient en baisse de 17,5 % par rapport à la même période de 2022.

Lors de l’appel, Erik Nordstrom a également reconnu le problème de vol dans certains magasins de l’entreprise. Un analyste a posé des questions sur le problème de la démarque inconnue, terme utilisé pour décrire les pertes de marchandises qui ne peuvent pas être vendues en raison de dommages, de vols ou pour toute autre cause, et a cité une vidéo d’un magasin Nordstrom lors d’un récent vol avec effraction.

Le PDG du détaillant a déclaré que ce qui s’est passé dans ce magasin « nous dérange tous » et que les pertes dues aux vols ont « atteint des sommets historiques ». Mais, a-t-il ajouté, le vol est pris en compte dans les prévisions de l’entreprise et n’est pas plus élevé que prévu.

Les actions de Nordstrom ont augmenté d’environ 4 % jusqu’à présent cette année, mais sont à la traîne des gains d’environ 14 % du S&P 500. L’action de la société a clôturé à 16,82 dollars jeudi, portant sa valeur marchande à 2,72 milliards de dollars.