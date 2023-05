Résultats de Nikola (NKLA) T1 2023

Le constructeur de poids lourds électriques Nikola a déclaré mardi qu’il « recentrait l’entreprise sur l’Amérique du Nord » en quittant une joint-venture européenne avec son fournisseur de châssis,

La nouvelle est tombée alors que la société annonçait son premier trimestre résultats. Voici les chiffres clés, ainsi que les estimations de Wall Street telles que rapportées par Refinitiv.

Perte ajustée par action : 26 cents, contre 26 cents attendus.

26 cents, contre 26 cents attendus. Revenu: 11,1 millions de dollars, contre 12,5 millions de dollars attendus.

Les actions ont baissé d’environ 10% en début de séance après le rapport.

La perte nette de Nikola pour le trimestre était de 169,1 millions de dollars, ou 26 cents par action, ajustée. Il y a un an, Nikola a perdu 152,9 millions de dollars, ou 21 cents par action sur une base ajustée, sur des revenus de 1,9 million de dollars.

Nikola avait 121,1 millions de dollars en espèces restants au 31 mars, contre 233,4 millions de dollars à la fin de 2022.

Dans le cadre d’un réalignement visant à conserver les liquidités, Nikola a annoncé du jour au lendemain avoir vendu sa part d’une coentreprise européenne à son partenaire de longue date, le constructeur italien de poids lourds Iveco Group, pour 35 millions de dollars en espèces et 20,6 millions d’actions Nikola qui seront restituées. par Iveco. Dans le cadre de l’accord, Iveco continuera à fournir des châssis et des composants connexes à Nikola et restera un investisseur dans l’entreprise.

« La fabrication et l’énergie sont des activités à forte intensité de capital, et nous devons rester concentrés là où nous avons des avantages concurrentiels et des premiers arrivés », a déclaré Nikola dans un communiqué.

Nikola a produit 63 camions électriques à batterie et en a livré 31 aux concessionnaires au cours du trimestre. Ses concessionnaires ont vendu 33 camions à des clients finaux au cours de la période. La production du prochain modèle de Nikola, une version à pile à combustible à plus longue portée de son semi-remorque, devrait commencer en juillet, comme prévu.

Nikola a actuellement des commandes pour un total de 140 camions à pile à combustible pour 12 clients de la flotte, a-t-il déclaré.

Nikola a déclaré qu’il suspendrait temporairement la production du camion électrique à batterie pendant qu’il reconfigurait sa chaîne de montage pour construire à la fois les camions électriques à batterie et à pile à combustible. Bien qu’il s’attende à ce que le camion à pile à combustible devienne son produit principal, il continuera à construire des camions électriques à batterie sur commande après le début de la production du camion à pile à combustible, a-t-il déclaré.

« Au fur et à mesure que nous progressons, nous nous concentrerons sur le marché nord-américain, les camions à pile à combustible à hydrogène, l’activité de ravitaillement en hydrogène HYLA et les technologies autonomes », a déclaré le PDG Michael Lohscheller. « Nous avons les bons produits au bon moment. »