Résultats de Nike (NKE) T1 2023

Nike a annoncé jeudi avoir réalisé un premier trimestre fiscal solide malgré des problèmes de chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’une baisse des ventes en Grande Chine, son troisième marché en termes de chiffre d’affaires.

Comme d’autres détaillants, Nike a été confronté à des vents contraires dans la chaîne d’approvisionnement, tels qu’une augmentation des coûts et des délais d’expédition au cours des derniers trimestres. La société a déclaré que ses niveaux de stocks avaient gonflé au cours du trimestre par rapport à la période de l’année précédente.

Les actions de la société ont chuté d’environ 5 % dans les échanges après les heures normales de bureau.

Voici comment Nike s’est comporté au cours de son premier trimestre fiscal par rapport à ce que Wall Street prévoyait, sur la base d’une enquête auprès des analystes de Refinitiv :

Bénéfice par action : 93 cents contre 92 cents attendu

Chiffre d’affaires : 12,69 milliards de dollars contre 12,27 milliards de dollars attendus

Nike a déclaré que son bénéfice net pour la période de trois mois close le 31 août avait chuté de 22 % à 1,5 milliard de dollars, ou 93 cents par action, contre 1,87 milliard de dollars, ou 1,18 $ par action, un an plus tôt.

Les revenus au cours de la période ont augmenté de 4 % pour atteindre 12,7 milliards de dollars, contre 12,2 milliards de dollars un an plus tôt.

Récemment, Nike a changé sa stratégie et cherche à vendre ses baskets et autres marchandises directement aux clients et à réduire ce qui est vendu par des partenaires grossistes comme Foot Locker. La société a déclaré jeudi que ses ventes directes avaient augmenté de 8 % pour atteindre 5,1 milliards de dollars et que les ventes de sa marque numérique avaient augmenté de 16 %. D’un autre côté, les ventes des ventes en gros de Nike ont augmenté de 1 %.

Au cours de son premier trimestre fiscal, Nike a déclaré que ses stocks avaient augmenté de 44% pour atteindre 9,7 milliards de dollars sur son bilan par rapport à la même période de l’année dernière, ce qui, selon la société, était motivé par des problèmes de chaîne d’approvisionnement et partiellement compensé par une forte demande des consommateurs.

Les ventes totales dans la Grande Chine ont diminué de 16 % pour s’établir à environ 1,7 milliard de dollars, contre près de 2 milliards de dollars un an plus tôt. La société a été confrontée à des perturbations de ses activités dans la région, où les blocages de Covid ont affecté ses activités. Nike avait déclaré au trimestre précédent qu’il s’attendait à ce que les problèmes en Grande Chine pèsent sur son activité.

Pendant ce temps, les ventes totales en Amérique du Nord, le plus grand marché de Nike, ont augmenté de 13% pour atteindre 5,5 milliards de dollars au premier trimestre fiscal, contre environ 4,9 milliards de dollars à la même période l’an dernier. Le géant des baskets n’a cessé de dire que la demande des consommateurs, en particulier sur le marché américain, n’a pas diminué malgré l’inflation.

Lire le communiqué sur les résultats de l’entreprise ici.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.