Résultats de Nike (NKE) au quatrième trimestre 2022

Nike a dépassé lundi les attentes de Wall Street en matière de bénéfices et de ventes pour le quatrième trimestre fiscal, alors que le géant des baskets a surmonté un verrouillage de Covid en Chine et un climat plus difficile pour les consommateurs aux États-Unis

Les actions ont augmenté d’environ 1% dans les échanges après-vente.

La société n’a cependant pas partagé de prévisions pour l’année à venir. Il faisait référence à certains défis en cours, tels que les perturbations qui ont ralenti les expéditions de chaussures et de vêtements à travers le monde.

Voici comment Nike s’est comporté au cours de son quatrième trimestre fiscal par rapport à ce que Wall Street prévoyait, sur la base d’une enquête auprès des analystes de Refinitiv :

Bénéfice par action: 90 centimes contre 81 cents attendus

90 centimes contre 81 cents attendus Revenu: 12,23 milliards de dollars contre 12,06 milliards de dollars attendus

La société a déclaré un bénéfice net pour la période de trois mois terminée le 31 mai de 1,44 milliard de dollars, ou 90 cents par action, contre 1,51 milliard de dollars, ou 93 cents par action, un an plus tôt.

Les ventes ont chuté à 12,23 milliards de dollars contre 12,34 milliards de dollars un an plus tôt.

Nike est au milieu d’un changement de stratégie, car la société vend plus de marchandises directement aux acheteurs et réduit la quantité vendue par des partenaires grossistes comme Foot Locker. Ses ventes directes ont augmenté de 7 % pour atteindre 4,8 milliards de dollars au cours du trimestre par rapport à la même période de l’année précédente. Les tendances du commerce de gros de Nike étaient à l’opposé. Les ventes de cette division ont chuté de 7 % à 6,8 milliards de dollars.

La stratégie, qui a commencé il y a environ deux ans, porte ses fruits, a déclaré le directeur financier Matt Friend.

“Dans cet environnement dynamique, les atouts inégalés de Nike continuent d’alimenter notre élan”, a-t-il déclaré dans un communiqué de presse, ajoutant que la société est “mieux positionnée que jamais pour stimuler la croissance à long terme tout en servant les consommateurs directement à grande échelle”.

En Amérique du Nord, le plus grand marché de Nike, les ventes totales ont chuté de 5 % à 5,11 milliards de dollars.

En Grande Chine, ses ventes ont été plus durement touchées en raison des fermetures. Les ventes totales dans le pays ont chuté de 19 % à 1,56 milliard de dollars contre 1,93 $ il y a un an.

La société de vêtements de sport et de baskets est confrontée à plusieurs défis clés au cours des prochains trimestres. À mesure que les prix de l’essence, des produits d’épicerie et autres augmentent, certains consommateurs peuvent ignorer les articles discrétionnaires ou opter pour des marques moins chères. Les défis de la chaîne d’approvisionnement persistent, ce qui fait que les marchandises se déplacent lentement dans le monde ou restent bloquées au mauvais endroit.

Au cours de la période de trois mois, les stocks ont atteint 8,4 milliards de dollars, soit une hausse de 23 % par rapport à la période de l’année précédente, en raison de délais plus longs dus aux perturbations continues de la chaîne d’approvisionnement.

Les actions de Nike ont clôturé lundi à 110,50 $, en baisse de 2,13 %. À la clôture de lundi, les actions de Nike ont baissé d’environ 34 % jusqu’à présent cette année. Il a sous-performé le S&P 500, qui a baissé d’environ 18 % au cours de la même période. La valeur marchande de l’entreprise est de 173,9 milliards de dollars.

Nike a déclaré que son conseil d’administration avait autorisé ce mois-ci un nouveau programme de rachat d’actions de 18 milliards de dollars sur quatre ans. Il remplacera le programme de rachat d’actions de 15 milliards de dollars de la société, qui prendra fin au cours du prochain exercice.

