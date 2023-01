Résultats de Netflix (NFLX) T4 2022

Netflix a ajouté des millions d’abonnés de plus au quatrième trimestre que ce à quoi Wall Street s’attendait, contribuant à faire monter les actions du streamer après la cloche malgré une grosse perte de revenus.

La société a également révélé que le co-PDG Reed Hastings quitterait ses fonctions et passerait au poste de président exécutif. Greg Peters, le directeur de l’exploitation de la société a été promu co-PDG aux côtés de Ted Sarandos déjà établi.

Voici les résultats:

EPS : 12 cents contre 45 cents par action, selon Refinitiv.

12 cents contre 45 cents par action, selon Refinitiv. Revenu: 7,85 milliards de dollars 7,85 milliards de dollars, selon l’enquête Refinitiv.

7,85 milliards de dollars 7,85 milliards de dollars, selon l’enquête Refinitiv. Abonnés nets payants mondiaux : 7,66 millions d’ajouts, contre 4,57 millions d’abonnés attendus, selon les estimations de StreetAccount.

Le BPA de Netflix a manqué en grande partie à cause d’une perte liée à la dette libellée en euros, mais ses marges de 7 % ont tout de même dépassé les attentes de Wall Street. La dépréciation du dollar américain par rapport à l’euro au cours du quatrième trimestre n’est pas une perte opérationnelle.

C’est le premier trimestre que le nouveau service financé par la publicité de Netflix est inclus dans ses résultats. La société a lancé ce niveau moins cher en novembre, mais n’a pas révélé quelle partie des nouveaux abonnements provient d’utilisateurs qui ont opté pour ce service.

Au cours de l’appel de résultats préenregistré de la société, Netflix a déclaré avoir constaté un engagement comparable de la part de ses nouveaux membres du niveau publicitaire, comme il l’a vu avec ses consommateurs réguliers. De plus, il a noté qu’il n’a pas vu un nombre important de personnes changer de plan. Ainsi, ceux qui souscrivent à ses offres premium et plus chères se rabattent rarement sur le modèle moins cher financé par la publicité.

“Nous ne nous lancerions pas dans cette activité si elle ne pouvait pas représenter une partie significative de notre activité”, a déclaré Spencer Neumann, directeur financier de la société, lors de l’appel. “Nous avons plus de 30 milliards de dollars de revenus, près de 32 milliards de dollars de revenus, en 2022 et nous ne nous lancerions pas dans une entreprise comme celle-ci si nous ne pensions pas qu’elle pourrait dépasser au moins 10 % de nos revenus.”

Au dernier trimestre, le streamer s’est dit “très optimiste” quant à sa nouvelle activité publicitaire. À l’avenir, Netflix ne donnera plus de conseils aux abonnés, bien qu’il rapportera toujours ces chiffres dans les futurs rapports sur les revenus. La raison en est que l’entreprise se concentre davantage sur les revenus en tant que principale mesure du chiffre d’affaires au lieu de la croissance des adhésions.

“2022 a été une année difficile, avec un début cahoteux mais une fin plus brillante”, a déclaré la société dans un communiqué. “Nous pensons que nous avons une voie claire pour accélérer la croissance de nos revenus : continuer à améliorer tous les aspects de Netflix, lancer le partage payant et développer notre offre de publicités. Comme toujours, nos vedettes du Nord continuent de plaire à nos membres et d’accroître encore leur rentabilité au fil du temps.”

Netflix a présenté de nouvelles sorties comme la série télévisée “Wednesday”, les docu-séries “Harry et Meghan” ainsi que le film “Glass Onion” de Rian Johnson comme contenu populaire au cours du trimestre.

La société prévoit que la croissance des revenus au premier trimestre 2023 augmentera de 4 %, soit plus que les 3,7 % que Wall Street prévoit actuellement. Netflix affirme que cette croissance sera tirée par plus d’abonnements payants et plus d’argent par abonnement payant.

De plus, le premier trimestre marquera le déploiement préliminaire par Netflix de son programme de partage payant, qui vise à gagner de l’argent auprès des utilisateurs qui partageaient auparavant des mots de passe avec des personnes extérieures à leur domicile.

La société a déclaré qu’elle s’attend à ce que certains utilisateurs qui empruntent des comptes cessent de regarder la programmation sur la plate-forme, car ils ne sont pas ajoutés en tant que membres supplémentaires aux comptes existants ou ne sont pas convertis en membres payants.

“Cependant, nous pensons que le modèle sera similaire à ce que nous avons vu en Amérique latine, avec un engagement croissant au fil du temps alors que nous continuons à proposer une grande variété de programmes et que les emprunteurs s’inscrivent pour leurs propres comptes”, a déclaré la société.