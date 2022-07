Résultats de Netflix (NFLX) T2 2022

Les investisseurs de Netflix attendent avec impatience le rapport sur les résultats du deuxième trimestre de la société, espérant que les pertes d’abonnés prévues seront moins importantes que prévu.

Les dirigeants du service de streaming ont averti en avril que les pertes d’abonnés pourraient approcher les 2 millions au cours du deuxième trimestre, après avoir reculé de 200 000 au cours du premier trimestre.

La croissance des abonnés a été l’un des plus grands points de ralliement derrière les actions de Netflix pendant des années, mais comme ces chiffres ont ralenti et maintenant reculé, les actionnaires se sont refroidis sur la société. Au cours des 12 derniers mois, les actions ont chuté de plus de 60 %, passant de 700 $ par action à moins de 200 $ par action.

Voici ce qu’attendent les analystes :

EPS : 2,94 $ par action, selon Refinitiv.

2,94 $ par action, selon Refinitiv. Revenu: 8,035 milliards de dollars, selon l’enquête Refinitiv.

8,035 milliards de dollars, selon l’enquête Refinitiv. Ajouts d’abonnés nets payants mondiaux : Une perte de 2 millions, selon les estimations de StreetAccount.

Les analystes sont divisés sur la question de savoir si les pertes d’abonnés seront meilleures ou pires que prévu par Netflix. Certains s’attendent à ce que l’entreprise perde jusqu’à 4 millions d’abonnés, tandis que d’autres prévoient une perte de 1,5 million.

Ceux qui s’attendent à de plus petites pertes d’abonnés ont pointé du doigt la populaire série “Stranger Things” du service de streaming. La quatrième saison de l’émission est sortie en deux parties, une à la fin du deuxième trimestre et une au début du troisième. Certains analystes s’attendent à ce que la scission ait un taux de désabonnement limité ou même incite les abonnés à s’inscrire ou à revenir.

Les prévisions de la société concernant le nombre d’abonnés aux troisième et quatrième trimestres seront probablement plus importantes que les chiffres du deuxième trimestre. Une autre prévision de pertes d’abonnés pourrait faire monter en flèche les actions de la société.

Selon les estimations de StreetAccouont, les analystes s’attendent à environ 1,8 million d’ajouts nets d’abonnés au troisième trimestre, alors que la liste de contenus de Netflix augmente et que les inquiétudes concernant les augmentations de prix diminuent.

Il y a aussi le plan financé par la publicité très attendu, qui est en préparation et pourrait attirer les clients périmés ou encourager de nouvelles inscriptions avec un prix inférieur. Aucune date n’a été fixée pour le déploiement de l’option, mais plus d’informations sur son développement mardi pourraient améliorer la confiance des investisseurs dans l’entreprise.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier les mises à jour.