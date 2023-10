Résultats de Netflix (NFLX) au troisième trimestre 2023

LOS ANGELES — Netflix devrait publier ses résultats du troisième trimestre après la cloche de clôture mercredi.

La société de streaming est toujours dans sa transformation, passant d’une concentration sur la croissance du nombre d’abonnés à une concentration sur le profit, en utilisant des hausses de prix, des mesures de répression des mots de passe et des niveaux financés par la publicité pour augmenter ses revenus.

Les retards de production résultant d’une grève des scénaristes de près de 150 jours qui s’est terminée en septembre et d’une grève en cours des acteurs qui menace d’empêcher et de reporter la production jusqu’à la nouvelle année compliquent encore davantage la situation.

Les investisseurs attendront des dirigeants de l’entreprise qu’ils leur expliquent comment Netflix va faire face à ces vents contraires, ainsi qu’un rapport sur l’état d’avancement de son volet publicitaire.

Voici ce à quoi Wall Street s’attend :

Gains: 3,49 $ par action, selon LSEG, anciennement connu sous le nom de Refinitiv

3,49 $ par action, selon LSEG, anciennement connu sous le nom de Refinitiv Revenu: 8,54 milliards de dollars, selon LSEG

8,54 milliards de dollars, selon LSEG Total des adhésions : 243,88 millions, selon Street Account

La semaine dernière, Netflix a vu une série d’objectifs de prix réduits et de prévisions révisées de la part des analystes de Wall Street, dont la plupart attendent des éclaircissements supplémentaires sur la stratégie de croissance de l’entreprise.

Les dirigeants de l’entreprise avaient précédemment averti les investisseurs que son niveau publicitaire en était encore à ses balbutiements et que les actionnaires ne devraient pas s’attendre à ce qu’il ait un impact majeur sur les revenus avant au moins la fin de l’année.

En outre, ils ont signalé que les marges d’exploitation augmenteraient plus progressivement à mesure qu’ils investiraient dans davantage d’opportunités de croissance.

Cela fait moins de six mois que Netflix a lancé sa campagne de répression des mots de passe. On ne sait donc pas exactement quel impact cette initiative a eu sur l’entreprise et quelle part les dirigeants partageront.

Les actions de la société ont chuté avant la publication des résultats de mercredi, mais elles ont augmenté d’environ 17 % jusqu’à présent cette année.