Résultats de MS (Morgan Stanley) 3T 2022

Le PDG de Morgan Stanley, James Gorman, participe à une interview de style conversation avec l’Economic Club of Washington à Washington le 18 septembre 2013.

Morgan Stanley devrait publier ses résultats du troisième trimestre avant la cloche d’ouverture vendredi.

Voici ce à quoi Wall Street s’attend :

Bénéfice : 1,49 $ par action, soit 25 % de moins qu’un an plus tôt, selon Refinitiv

Revenus : 13,3 milliards de dollars, 10 % de moins qu’un an plus tôt

Gestion de patrimoine : 6,17 milliards de dollars, selon StreetAccount

Négociation : actions 2,68 milliards de dollars, titres à revenu fixe 1,96 milliard de dollars, selon StreetAccount

Banque d’investissement : 1,21 milliard de dollars, par StreetAccount

Comment la banque de James Gorman navigue-t-elle sur des marchés de plus en plus agités ?

C’est la question pour Morgan Stanley, dont les activités de banque d’investissement, de trading et de gestion de patrimoine sont toutes impactées par les aléas du marché.

Les banques de Wall Street sont aux prises avec l’effondrement des introductions en bourse et des émissions de titres de créance et d’actions cette année, un net renversement par rapport au boom des transactions qui a stimulé les résultats l’année dernière. Le ralentissement a été déclenché par de larges baisses des actifs financiers, des craintes de récession et la guerre en Ukraine.

Alors que les analystes s’attendent à ce que les divisions de gestion de patrimoine et de gestion des investissements de la banque – responsables de la moitié des revenus de l’entreprise – résistent mieux que la banque d’investissement, la baisse de la valeur des actifs y réduira également les revenus.

Pourtant, certaines parties des opérations de Morgan Stanley devraient en bénéficier. Les traders obligataires devraient afficher de bons résultats, grâce à la volatilité des matières premières et des taux d’intérêt.

Les actions de la banque ont chuté de 19% cette année jusqu’à jeudi, résistant mieux que la baisse de 25% de l’indice bancaire KBW.

Wells Fargo et Citigroup devraient également rendre compte des résultats vendredi, suivis de Banque d’Amérique lundi et Goldman Sachs mardi.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.