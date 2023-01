Résultats de Morgan Stanley MS T4 2022

Un écran affiche les informations commerciales de Morgan Stanley sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE), le 19 janvier 2022.

Morgan Stanley a annoncé mardi des résultats du quatrième trimestre qui ont dépassé les attentes de Wall Street, stimulés par les revenus records de la banque provenant de la gestion de patrimoine.

Voici ce que la banque a fait :

Bénéfice : 1,31 $ par action, ajusté

Chiffre d’affaires : 12,75 milliards de dollars, contre 12,64 milliards de dollars, selon Refinitiv

La gestion de patrimoine de la banque a déclaré des revenus nets records de 24,4 milliards de dollars, contre 24,2 milliards de dollars l’année précédente. Le résultat a été aidé par une augmentation du revenu net d’intérêts sur des taux d’intérêt plus élevés et la croissance des prêts bancaires, a indiqué la banque.

Les activités de banque d’investissement, de négociation et de gestion des investissements de Morgan Stanley ont été affectées par l’extrême volatilité du dernier trimestre. Les banques de Wall Street sont aux prises avec l’effondrement des introductions en bourse et des émissions de titres de créance et d’actions au milieu des turbulences du marché provoquées par les hausses de taux agressives de la Réserve fédérale.

La société basée à New York a réduit d’environ 2% ses effectifs en décembre, ce qui a touché environ 1 600 des 81 567 employés de l’entreprise et touché presque tous les recoins de la banque d’investissement mondiale.

Les actions de Morgan Stanley ont grimpé de près de 8 % depuis le début de l’année après un recul de 13 % l’an dernier.

C’est une nouvelle de dernière heure. Veuillez vérifier les mises à jour.