Résultats de Morgan Stanley (MS) 3T 2023

Morgan Stanley a publié ses résultats du troisième trimestre avant la cloche d’ouverture mercredi.

Voici ce que la société a rapporté par rapport à ce à quoi s’attendaient les analystes de Wall Street interrogés par LSEG, anciennement connu sous le nom de Refinitiv :

Bénéfice par action : 1,38 $, contre 1,28 $ attendu

Revenus : 13,27 milliards de dollars, contre 13,23 milliards de dollars attendus

Morgan Stanley a réussi à éviter les turbulences qui frappent certains de ses concurrents.

Alors que Goldman Sachs a été contraint de changer de cap après une incursion mal exécutée dans la banque de détail et, comme Groupe Citi a du mal à faire monter le cours de ses actions, la principale question chez Morgan Stanley concerne une succession ordonnée du PDG.

En mai, le PDG James Gorman a annoncé son intention de démissionner d’ici un an, couronnant un mandat réussi marqué par des acquisitions massives dans les domaines de la gestion de patrimoine et d’actifs. Le conseil d’administration de Morgan Stanley a limité la recherche de son remplaçant à trois cadres internes, avait-il déclaré à l’époque.

Les analystes seront impatients d’entendre toutes les mises à jour de Gorman sur le processus de recherche.

La semaine dernière, JPMorgan Chase, Wells Fargo et Citigroup ont chacun dépassé les attentes en matière de bénéfices pour le troisième trimestre, aidés par les faibles coûts du crédit. Goldman Sachs et Bank of America ont également dépassé les estimations grâce à des résultats de négociation d’obligations plus solides que prévu.

