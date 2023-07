Résultats de Morgan Stanley (MS) 2T 2023

Le PDG de Morgan Stanley James Gorman prend la parole à New York, le 6 mai 2014.

Morgan Stanley a publié mardi des bénéfices et des revenus du deuxième trimestre supérieurs aux attentes des analystes, aidés par des résultats records en matière de gestion de patrimoine.

Voici ce que l’entreprise a rapporté :

Bénéfice : 1,24 $ par action, peut ne pas être comparable à 1,15 $ par action Estimation de Refinitiv

Chiffre d’affaires : 13,46 milliards de dollars contre 13,08 milliards de dollars attendus

Sous la direction du PDG James Gorman, la dépendance de Morgan Stanley à la gestion de patrimoine a contribué à la stabilité de ses bénéfices et a renforcé sa valorisation par rapport à ses pairs. Gorman, qui a repris l’entreprise en 2010, a déclaré en mai qu’il se préparait à démissionner d’ici un an, déclenchant une course à la succession à la centrale électrique de Wall Street.

Les actions de la société sont en légère hausse cette année, par rapport à la baisse d’environ 20 % de l’indice bancaire KBW.

Vendredi, JPMorgan Chase , Citigroup et Wells Fargo chacun a affiché des bénéfices qui ont dépassé les attentes des analystes dans un contexte de taux d’intérêt plus élevés. Goldman Sachs conclut mercredi les bénéfices des grandes banques.

