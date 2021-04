Morgan Stanley a déclaré vendredi que les bénéfices et les revenus du premier trimestre ont dépassé les attentes sur des résultats de négociation et d’investissement plus solides que prévu.

La banque a enregistré un bénéfice de 4,1 milliards de dollars, ou 2,19 dollars par action, soit plus du double des bénéfices de 1,7 milliard de dollars de la période de l’année précédente. La firme a déclaré qu’en excluant les dépenses liées à la fusion, le bénéfice ajusté était de 2,22 $ par action; les analystes s’attendaient à 1,70 $.

Les revenus à l’échelle de l’entreprise ont bondi de 61% pour atteindre un record de 15,7 milliards de dollars, dépassant de 1,6 milliard de dollars l’estimation des analystes, aidés par les revenus solides des opérations commerciales et bancaires de la société à Wall Street. Les attentes étaient élevées après que les concurrents aient affiché des résultats démesurés en matière de négociation et d’investissement. Le boom des émissions de SPAC a entraîné une augmentation des frais pour les bureaux des marchés des capitaux propres, et les bureaux de négociation ont profité d’une forte activité sur les marchés des titres à revenu fixe et des actions.

Les pupitres de négociation de titres à revenu fixe de Morgan Stanley ont généré 2,97 milliards de dollars de revenus, soit près de 850 millions de dollars de plus que ce que les analystes avaient prévu pour le trimestre, grâce à de solides résultats dans les opérations de crédit. La négociation d’actions a produit 2,88 milliards de dollars de revenus, soit environ 170 millions de dollars de plus que l’estimation.

Les revenus de la banque d’investissement ont bondi de 128% à 2,61 milliards de dollars, dépassant les estimations de près de 500 millions de dollars, alimentés par ce que Morgan Stanley a qualifié de revenus records de souscription d’actions.

Le PDG James Gorman a annoncé l’année dernière 20 milliards de dollars de transactions, marquant les rachats les plus agressifs depuis la crise financière. Il a dépensé 13 milliards de dollars pour acquérir E-Trade afin d’étendre sa portée auprès des riches et 7 milliards de dollars pour acheter Eaton Vance afin de développer son activité de gestion des investissements. L’acquisition d’Eaton Vance a été clôturée au cours du premier trimestre.

La banque a déclaré que les revenus de gestion de patrimoine au cours du trimestre avaient bondi de 47% à 5,96 milliards de dollars, correspondant aux attentes des analystes.

Morgan Stanley est la dernière des six plus grandes banques américaines à publier des résultats au premier trimestre.

JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo et Citigroup ont tous dépassé les attentes des analystes grâce à la libération de fonds mis de côté plus tôt pour les pertes sur prêts. Le principal rival Goldman Sachs a battu les estimations en raison de solides résultats de conseil et de négociation.

Voici ce que Wall Street attendait:

Gains: 1,70 $ par action, 68% de plus qu’un an plus tôt, selon Refinitiv

Chiffre d’affaires: 14,1 milliards de dollars, 49% de plus qu’un an plus tôt

Cette histoire se développe. Veuillez revenir pour les mises à jour.

