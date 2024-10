Résultats de MLP Forged in Excellence Night One : Takeshita bat Bailey et Rohan Raja remporte le Graal du champion

La Maple Leaf Pro Wrestling a organisé la première soirée de MLP Forged in Excellence ce soir au St. Clair College de Windsor, Ontario, Canada. Vous pouvez trouver les résultats ci-dessous, via PWInsider:

* Josh Alexander, Stu Grayson et El Phantasmo battent. Trevor Lee, Rocky Romero et Alex Zayne

* QT Marshall déf. Bhupinder Gujjar

* Kylie Rae déf. Laynie Luck, Taylor Rising et Aurora Teves

* Championnat IWGP Junior Heavyweight Tag Team : KUSHIDA et Kevin Knight (c) déf. Aiden Prince & El Reverso, Rogue Squadron ainsi que Brent Banks et Johnny Swinger retenus

* Championnat du Graal du champion PWA : Rohan Raja bat. Jake Something deviendra le tout premier champion

* Match aux tables : Bully Ray déf. Raj Dhesi

* Gisèle Shaw déf. Miyu Yamashita. Si Yamashita avait gagné, elle aurait été ajoutée au match pour le titre féminin de la ROH demain soir.

* Match d’élimination du championnat international AEW : Konosuke Takeshita bat. Mike Bailey