Résultats de Microsoft (MSFT) T4 2022

Les actions Microsoft ont chuté de 1% dans les échanges prolongés après que le fabricant de logiciels a annoncé des résultats fiscaux du quatrième trimestre qui n’ont pas réussi à atteindre le consensus de Wall Street.

Voici comment l’entreprise a fait :

Gains: 2,23 $ par action, ajusté, contre 2,29 $ par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

2,23 $ par action, ajusté, contre 2,29 $ par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv. Revenu: 51,87 milliards de dollars, contre 52,44 milliards de dollars comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

Le chiffre d’affaires de Microsoft a augmenté de 12 % d’une année sur l’autre au cours du trimestre qui s’est terminé le 30 juin, contre une croissance de 18 % au trimestre précédent. selon un déclaration. Le bénéfice net a augmenté de 2 % pour atteindre 16,74 milliards de dollars.

Le plus grand défi du trimestre découlait de la détérioration des taux de change. Microsoft a déclaré que cela avait réduit ses revenus de 595 millions de dollars et ses bénéfices de 4 cents par action. En juin, Microsoft a réduit ses prévisions trimestrielles de revenus et de revenus pour les revenus et les revenus uniquement en raison des fluctuations des taux.

Le segment Intelligent Cloud de Microsoft, qui comprend le cloud public Azure pour l’hébergement d’applications, SQL Server, Windows Server et les services d’entreprise, a généré 20,91 milliards de dollars de revenus. C’était en hausse de 20% et en dessous du consensus de 21,10 milliards de dollars parmi les analystes interrogés par StreetAccount.

La société a déclaré que les revenus d’Azure et d’autres services cloud avaient augmenté de 40 %, contre 46 % au trimestre précédent. Les analystes interrogés par CNBC s’attendaient à 43,1%, tandis que l’estimation consensuelle de StreetAccount était de 43,4%. Microsoft ne divulgue pas les revenus d’Azure en dollars.

Le segment Productivité et processus métier de Microsoft, y compris les logiciels de productivité Office, Dynamics et LinkedIn, a enregistré un chiffre d’affaires de 16,60 milliards de dollars. Cela représente une hausse de près de 13 % et un peu moins que le consensus StreetAccount de 16,66 milliards de dollars.

Le segment More Personal Computing, comprenant le système d’exploitation Windows, les consoles de jeux vidéo Xbox, le moteur de recherche Bing et les appareils Surface, a généré un chiffre d’affaires de 14,36 milliards de dollars pour le trimestre. Les revenus ont augmenté de 2 % d’une année sur l’autre et sont à peine inférieurs au consensus de 14,65 milliards de dollars de StreetAccount. Microsoft a déclaré que la publicité sur les recherches et les actualités, hors coûts d’acquisition de trafic, avait augmenté de 18% grâce à un volume de recherche et un revenu par recherche plus importants. Pourtant, une contraction des dépenses publicitaires a entraîné une réduction de 100 millions de dollars des revenus des catégories de publicité de recherche et d’actualités et de LinkedIn.

Les ventes de licences Windows aux fabricants d’appareils ont chuté de 2 % au cours du trimestre. Chercheur de l’industrie technologique Gartner a dit plus tôt ce mois-ci que les perturbations logistiques du trimestre avaient contribué à une baisse de 12,6 % des expéditions trimestrielles de PC, une donnée clé pour cette métrique. La société a déclaré que les fermetures d’usines en Chine en avril et mai et la détérioration du marché informatique en juin avaient réduit les revenus de Windows du fabricant d’appareils de 300 millions de dollars.

Au cours du trimestre, le PDG Satya Nadella a déclaré que les employés bénéficieraient d’augmentations de salaire, et la société a introduit des services pour aider les clients à faire face aux incidents de sécurité.

Si l’on exclut le mouvement après les heures d’ouverture, l’action Microsoft a chuté de 25 % jusqu’à présent cette année, contre une baisse d’environ 18 % de l’indice S&P 500 des actions américaines.

Les dirigeants discuteront des résultats avec les analystes et publieront des conseils lors d’une webdiffusion à partir de 17h30 HE.

