Résultats de Microsoft (MSFT) T4 2021

Les actions de Microsoft ont chuté jusqu’à 3% dans les échanges prolongés mardi après que la société de logiciels et de matériel informatique a publié ses résultats fiscaux pour le quatrième trimestre et signalé une baisse des revenus des ventes de licences Windows aux fabricants d’appareils.

Voici comment l’entreprise a fait :

Gains: 2,17 $ par action, ajusté, contre 1,92 $ par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

2,17 $ par action, ajusté, contre 1,92 $ par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv. Revenu: 46,15 milliards de dollars, contre 44,24 milliards de dollars comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

Les revenus ont augmenté de 21% en glissement annuel au cours du trimestre, qui s’est terminé le 30 juin, selon un déclaration. Au cours du trimestre précédent, le chiffre d’affaires avait augmenté de 19 %.

Le segment Intelligent Cloud de Microsoft, qui comprend le cloud public Azure, Windows Server, SQL Server et GitHub, a généré un chiffre d’affaires de 17,38 milliards de dollars, en hausse de 30 % d’une année sur l’autre. Les analystes interrogés par StreetAccount s’attendaient à 16,33 milliards de dollars de revenus.

Le chiffre d’affaires d’Azure, concurrent d’Amazon Web Services, a augmenté de 51% au cours du trimestre. Les analystes s’attendaient à une croissance des revenus d’Azure de 45,3%, selon un consensus CNBC, tandis que le consensus StreetAccount était de 42%. Au cours du trimestre précédent, le chiffre d’affaires d’Azure a augmenté de 50 %. Microsoft ne divulgue pas les revenus d’Azure en dollars.

L’unité Productivité et processus métier, qui contient les logiciels de productivité Office ainsi que LinkedIn et Dynamics, a généré 14,69 milliards de dollars de revenus, en hausse de 25 % et au-dessus du consensus StreetAccount de 13,93 milliards de dollars.

La croissance du nombre de sièges pour les abonnements Office 365 commerciaux s’est accélérée, passant de 15 % à 17 %, la société citant des revenus plus élevés par utilisateur et de meilleurs résultats grâce aux produits conçus pour les petites entreprises et les travailleurs de première ligne. L’application de discussion et d’appel Teams dans Office 365 compte désormais 250 millions d’utilisateurs actifs par mois, a déclaré Microsoft. Le niveau premium E5 représente désormais 8 % de tous les abonnements commerciaux à Office 365, a déclaré Amy Hood, directrice financière de Microsoft, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

Le segment More Personal Computing de Microsoft, qui comprend Windows, ainsi que des appareils, des jeux et des publicités de recherche, a généré 14,09 milliards de dollars de revenus. C’est en hausse de 9% et plus que le consensus StreetAccount de 13,74 milliards de dollars.