Résultats de Microsoft (MSFT) T1 2023

Microsoft publiera les résultats du premier trimestre fiscal après la clôture du marché mardi.

Voici ce qu’attendent les analystes :

Gains: 2,30 $ par action, ajusté, comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

2,30 $ par action, ajusté, comme prévu par les analystes, selon Refinitiv. Revenu: 49,61 milliards de dollars comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

Les analystes ont abaissé leurs estimations au cours des dernières semaines en raison d’une baisse des livraisons d’unités de PC et du raffermissement du dollar américain.

Les analystes recherchent 49,61 milliards de dollars de revenus de Microsoft au premier trimestre fiscal, qui s’est terminé le 30 septembre. Cela représenterait une croissance des revenus de 9,5 % d’une année sur l’autre, ce qui serait la croissance la plus lente depuis 2017. En juillet, le chef des finances de Microsoft, Amy Hood, avait dit aux analystes de s’attendre à ce que la croissance des revenus soit inférieure de 2% à ce qu’elle serait autrement en raison des fluctuations monétaires.

Le chercheur de l’industrie technologique Gartner a déclaré plus tôt ce mois-ci que les livraisons de PC au cours du trimestre avaient chuté de 19,5% d’une année sur l’autre, et le fabricant de puces DMLA plus tôt ce mois-ci, il a publié des résultats trimestriels préliminaires inférieurs aux attentes liés à un “marché des PC plus faible que prévu et à d’importantes actions de correction des stocks dans toute la chaîne d’approvisionnement des PC”. Un ralentissement du marché des PC pourrait entraîner une faiblesse des revenus de Microsoft provenant du système d’exploitation Windows.

Les analystes s’attendent à ce que les revenus du cloud Azure de Microsoft augmentent de 36,4 % sur une base annualisée, contre une croissance de 40 % au trimestre précédent, selon une enquête menée par CNBC auprès de 14 analystes. Les analystes interrogés par StreetAccount s’attendent à une croissance de 36,9 % d’Azure.

Au cours du trimestre, Microsoft a commencé à déployer la première mise à jour annuelle de son système d’exploitation Windows 11 depuis la sortie de la version originale l’année dernière, et la société a annoncé son intention de ralentir son rythme d’embauche et a déclaré qu’elle supprimait moins de 1 % des employés. Microsoft a également introduit Viva Engage, un portail dans l’application de communication Teams où les collègues peuvent partager des histoires vidéo.

Les résultats trimestriels comprendront petits ajustements de la manière dont Microsoft déclare ses revenus. Les revenus des appareils de réalité augmentée HoloLens apparaîtront dans le segment More Personal Computing au lieu du segment Intelligent Cloud. Microsoft a ajusté ses prévisions pour les segments d’environ 100 millions de dollars en rapport avec le changement.

Les actions Microsoft ont chuté d’environ 26 % jusqu’à présent cette année, tandis que l’indice boursier S&P 500 a baissé de près de 20 % sur la même période.

Les dirigeants discuteront des résultats lors d’une conférence téléphonique à partir de 17h30 HE.

