Le fabricant de logiciels et de matériel a enregistré une croissance annualisée de ses revenus de 19% pour le trimestre, qui s’est terminé le 31 mars, selon un déclaration . C’est la plus forte augmentation trimestrielle que la société a enregistrée depuis 2018, en partie grâce aux gains des ventes de PC résultant de pénuries dues aux coronavirus l’année dernière.

Les actions de Microsoft ont baissé de 3% dans les échanges prolongés mardi après que le fabricant de logiciels a annoncé des résultats fiscaux du troisième trimestre plus solides que les analystes ne l’avaient prévu. La marge opérationnelle de la société s’est quelque peu rétrécie à mesure que le cloud devenait une plus grande partie de ses activités.

Le segment Intelligent Cloud de Microsoft a généré 15,12 milliards de dollars de revenus, en hausse de 23% d’une année sur l’autre et au-dessus de l’estimation du consensus FactSet de 14,92 milliards de dollars. Intelligent Cloud contient Azure, Windows Server, SQL Server, Visual Studio, GitHub et les services d’entreprise.

Le segment Productivité et processus commerciaux, qui comprend Office, Dynamics et LinkedIn, a généré 13,55 milliards de dollars de revenus, en hausse de 15% et plus que le consensus FactSet de 13,49 milliards de dollars.

L’unité More Personal Computing de la société, qui comprend Windows, les jeux, les appareils et la recherche, a généré un chiffre d’affaires de 13,04 milliards de dollars. C’était près de 19% et plus que le consensus de 12,55 milliards de dollars. Société de recherche technologique Gartner estimé plus tôt ce mois-ci, les fabricants de PC ont expédié près de 70 millions d’unités au cours du trimestre, soit 32% de plus qu’au trimestre de l’an dernier, la croissance la plus rapide depuis que Gartner a commencé à suivre le marché des PC en 2000. Cela profite aux ventes de licences Windows de Microsoft aux fabricants de PC, qui étaient en hausse de 10%.

Le résultat a été supérieur à ce que Microsoft lui-même avait prévu. En janvier, Amy Hood, responsable des finances de Microsoft, avait appelé à ce que les revenus des licences Windows des fabricants d’appareils soient à un chiffre inférieur.

Dans le même temps, la marge brute pour la large catégorie de produits Microsoft Commercial Cloud – y compris Azure, les abonnements commerciaux à l’offre groupée de productivité Office 365, les applications d’entreprise Dynamics 365 basées sur le cloud et les parties commerciales de LinkedIn – a diminué de 71% à 70%. Le nombre est important pour les investisseurs qui souhaitent voir que Microsoft peut continuer à rendre Azure plus rentable.

La marge opérationnelle du segment Intelligent Cloud qui comprend Azure s’est également rétrécie à 42,5%, contre environ 44,5%. La marge opérationnelle globale de Microsoft s’est établie à 40,9%, contre 41,6%.

Microsoft a déclaré au cours du trimestre avoir remporté un contrat de l’armée américaine d’une valeur maximale de 21,9 milliards de dollars sur une décennie pour des casques de réalité augmentée basés sur son dernier appareil HoloLens. La société a également publié des correctifs pour corriger les vulnérabilités de son logiciel de messagerie et de calendrier sur site Exchange Server que les pirates chinois exploitaient. Il a également clôturé l’acquisition de 7,5 milliards de dollars du fabricant de jeux vidéo ZeniMax Media.

En ce qui concerne les prévisions, les analystes interrogés par Refinitiv prévoient un chiffre d’affaires de 42,98 milliards de dollars pour le quatrième trimestre fiscal, ce qui impliquerait une croissance annualisée des revenus de 13%.

Malgré le déménagement après les heures normales, les actions de Microsoft sont en hausse de 18% depuis le début de l’année, contre un gain d’environ 12% pour le S&P 500 sur la même période.

Les dirigeants discuteront des résultats avec les analystes et publieront des conseils sur une conférence téléphonique à partir de 17 h 30 HE.

