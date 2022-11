Résultats de mi-parcours aux États-Unis en direct : qui est devant… et qui est derrière ? Vérifiez les derniers résultats des États-Unis | Nouvelles américaines

Les résultats sont arrivés toute la nuit et nos cartes et graphiques en direct continuent de se mettre à jour, montrant la progression des deux courses.

Lorsque nous avons commencé, il semblait que les démocrates risquaient de perdre à la fois le Sénat et la Chambre. Maintenant, il semble qu’ils pourraient finir par ne perdre ni l’un ni l’autre.

La dernière estimation de NBC News indique que les républicains ont remporté 219 sièges à la Chambre contre 216 pour les démocrates, ce qui signifie qu’ils prendraient toujours le contrôle, mais avec beaucoup moins d’autorité que les 40+ gains prévus par certains sondeurs.

Une marge d’erreur est également attachée à cette estimation, donc ce que cela signifie vraiment, c’est que l’une ou l’autre des parties pourrait encore gagner.

Et après que les démocrates ont obtenu le siège au Sénat de Pennsylvanie, cette course est également très en jeu, avec seulement une poignée d’États à déclarer.

Il y a eu un gain notable étrange pour les républicains dans certains sièges, par exemple Jen Kiggans battant l’enquêteur du 6 janvier Elaine Luria dans le 2e district du champ de bataille de Virginie.

Mais une grande partie du tableau est brouillée par le redécoupage qui a eu lieu depuis les élections de 2020. De nombreux sièges répertoriés comme «gains» sont entièrement de nouveaux districts ou représentent des zones géographiques presque méconnaissables à celles qu’ils ont remplacées.

Ces gains, pour les deux partis bien qu’ils profitent aux républicains dans l’ensemble, ne reflètent pas nécessairement l’évolution des préférences politiques des Américains, mais l’ajustement de la carte politique américaine.

Qu’est-ce que la Chambre des représentants et comment les sièges sont-ils attribués ? je

Bien que la carte ci-dessus semble assez bien imprégnée de rouge républicain, cela aussi peut être trompeur.

Chaque siège a une population similaire les uns aux autres, mais certains sont beaucoup plus petits que d’autres géographiquement. Habituellement, c’est dans les zones urbaines où il y a une population plus dense.

Cette carte montre chaque district de la même taille les uns que les autres, ce qui peut donner une meilleure idée de l’équilibre des pouvoirs à travers le pays.

La course au Sénat

On s’attendait toujours à ce que l’équilibre des pouvoirs au Sénat soit plus délicat qu’à la Chambre, et avec seulement cinq sièges à déclarer, nous ne sommes pas beaucoup plus près de déterminer qui l’emportera.

Les démocrates ont réalisé un gain potentiellement crucial en Pennsylvanie, mais luttent toujours contre des défenses serrées au Nevada et en Géorgie, ce qui pourrait transformer le Sénat en républicains. Ils n’avaient besoin que d’un seul gain dans cette élection pour prendre le contrôle.

Le défi démocrate dans le Wisconsin, un État remporté par M. Biden en 2020, semble également plus proche que prévu.

En incluant les sièges qui n’étaient pas en élection cette année, voici à quoi ressemblera l’équilibre du Sénat jusqu’aux élections de 2024.

Pourquoi tous les États n’ont-ils pas d’élections ? je

Qu’est-ce que cela signifie pour Donald Trump ?

L’ancien président n’a pas encore annoncé officiellement son intention de se présenter à nouveau aux élections, mais reste le favori des bookmakers pour gagner en 2024.

Bien qu’il soit moins présent sur les réseaux sociaux ces jours-ci, il n’a certainement pas hésité à faire de la politique. Au cours de la campagne pour ces élections de mi-mandat, il a approuvé 174 des 430 candidats républicains à la Chambre, et des dizaines d’autres pour les sénateurs, gouverneurs et secrétaires d’État républicains potentiels.

Mais les premiers résultats suggèrent que cela pourrait avoir échoué. Les candidats républicains à la Chambre soutenus par M. Trump ont en fait obtenu de moins bons résultats que ceux qui ne l’étaient pas.

La part des votes républicains dans les régions avec un candidat soutenu par Trump a augmenté de 1,8 point de pourcentage par rapport aux élections de 2020.

C’est bien moins que l’augmentation de 6,9 ​​points de pourcentage dans les zones où le candidat républicain local n’avait pas une telle approbation.

Ces approbations, armes précieuses lors des primaires républicaines de ces derniers mois, semblent s’être avérées moins utiles pour gagner les démocrates et les électeurs indépendants.

La différence est la plus frappante dans les sièges détenus par les démocrates, mais même dans les régions républicaines, les candidats soutenus par Trump se sont relativement mal comportés.

Cette analyse est basée sur les premiers résultats de moins de la moitié des comtés, elle n’est donc peut-être pas représentative du résultat final, mais nous donne au moins un aperçu de la façon dont les choses se passent.

Que signifie cette élection pour l’Amérique ?

Après les élections de 2020, c’était la première fois depuis le premier mandat de Barack Obama que les deux chambres du Congrès et la présidence étaient aux mains des démocrates.

Il est beaucoup plus facile pour un président ou un parti d’adopter ses politiques si les trois sont détenus par le même parti.

Si les démocrates de Joe Biden perdent le contrôle d’une ou des deux chambres, ils perdront la capacité de définir l’ordre du jour sur les grands problèmes qui divisent le pays, comme le contrôle des armes à feu, l’économie, l’avortement, l’immigration et le changement climatique.

Les partis du président perdent généralement des sièges à mi-mandat – 28 en moyenne – bien que les démocrates espèrent bien sûr inverser cette tendance comme George W Bush l’a fait pour la dernière fois en 2002, un an après le 11 septembre.

Les cotes d’approbation du président Biden ont cependant été à un niveau historiquement bas, ce qui rendait cela peu probable.

Les républicains devaient gagner cinq sièges à partir du résultat de 2020 pour prendre la Chambre, et un seul pour le Sénat.

Crédits:

Reporters – Daniel Dunford et Ben van der Merwe

Ingénieur principal des données – Przemyslaw Pluta