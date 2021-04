McDonald’s a battu jeudi les estimations de Wall Street pour ses bénéfices trimestriels alors que les ventes nettes dépassaient les niveaux d’avant la pandémie.

Dans la foulée de la solide performance, le géant de la restauration rapide a relevé ses perspectives de croissance des ventes à l’échelle du système.

Les actions de la société ont chuté de moins de 1% dans le commerce avant commercialisation.

Voici ce que la société a rapporté par rapport à ce à quoi Wall Street s’attendait, sur la base d’une enquête d’analystes réalisée par Refinitiv:

Bénéfice par action: 1,92 USD ajusté contre 1,81 USD attendu

Chiffre d’affaires: 5,12 milliards de dollars contre 5,03 milliards de dollars attendus

Le géant de la restauration rapide a déclaré au premier trimestre un bénéfice net de 1,54 milliard de dollars, soit 2,05 dollars par action, contre 1,11 milliard de dollars, ou 1,47 dollar par action, un an plus tôt.

Hors éléments, McDonald’s a gagné 1,92 $ par action, dépassant les 1,81 $ par action attendus par les analystes interrogés par Refinitiv.

Les ventes nettes ont augmenté de 9% à 5,12 milliards de dollars, dépassant les attentes de 5,03 milliards de dollars. Les ventes mondiales des magasins comparables ont augmenté de 7,5% au cours du trimestre, dépassant les niveaux de 2019.

La croissance des ventes a été tirée par les États-Unis, où les ventes des magasins comparables ont bondi de 13,6%. Il y a un an, les ventes des magasins comparables étaient à peu près stables après la chute de la demande en mars. Les plats de menu axés sur le poulet, comme le poulet McNuggets épicé et le sandwich au poulet croustillant, ont contribué à alimenter les ventes ce trimestre.

En dehors des États-Unis, les résultats ont été mitigés. Le segment des marchés internationaux, qui comprend le Royaume-Uni, l’Australie et la France, a enregistré une croissance des ventes à magasins comparables de 0,6%. Il y a un an, ses ventes à magasins comparables ont chuté de 6,9% suite à la mise en place de verrouillages. Ce trimestre, les restrictions de Covid-19 ont pesé sur la France et l’Allemagne, tandis que le Canada, le Royaume-Uni et l’Australie ont enregistré une croissance positive des ventes à magasins comparables.

Dans le segment des marchés sous licence de développement international de McDonald’s, les ventes des magasins comparables ont augmenté de 6,4%, alimentées par la croissance en Chine et au Japon. Il y a un an, les ventes des magasins comparables ont diminué de 5,3%.

La société a relevé ses perspectives de ventes à l’échelle du système pour 2021, passant d’une croissance à deux chiffres à la mi-adolescence.

Cette histoire se développe. Veuillez revenir pour les mises à jour.