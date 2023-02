Résultats de Mattel (MAT) T4 2022

Fabricant de Barbie Mattel a publié des résultats du quatrième trimestre après la clôture du marché mercredi, bien en deçà des attentes de Wall Street après que les ventes des Fêtes n’aient pas réussi à compenser le ralentissement de la demande des consommateurs.

Les actions de la société ont chuté de plus de 9% dans les échanges avant commercialisation jeudi.

Le directeur financier Anthony DiSilvestro a attribué la faible performance à la baisse des commandes des détaillants et à l’augmentation des coûts de gestion des stocks.

L’entreprise avait espéré que le “saison des fêtes très importante” serait une bouée potentielle pour les ventes car la demande a ralenti dans un contexte d’inflation.

“Nos résultats du quatrième trimestre ont été inférieurs à nos attentes, car l’environnement macro-économique a été plus difficile que prévu”, a déclaré mercredi le PDG Ynon Kreiz. annonce des résultats.

Voici comment Mattel s’est comporté au quatrième trimestre, par rapport à ce que Wall Street avait prévu, sur la base d’une moyenne des estimations des analystes compilées par Refinitiv :

Bénéfice ajusté par action : 18 cents contre 29 cents attendus

18 cents contre 29 cents attendus Revenu: 1,40 milliard de dollars contre 1,68 milliard de dollars attendu

Pour les trois mois terminés le 31 décembre, la société a déclaré un bénéfice net de 16,1 millions de dollars, ou 5 cents par action, une chute par rapport à 225,8 millions de dollars, ou 64 cents par action, un an plus tôt.

Le géant de la fabrication de jouets avait été convaincu au début de l’année dernière qu’il continuerait à surfer sur son élan pandémique, poussé par les parents acheteurs de jouets essayant de divertir les enfants à la maison. Il a déclaré qu’il s’attendait à ce que les clients soient peu déconcertés par les hausses de prix alors que l’inflation et les vents contraires des devises augmentaient les coûts de fabrication.

Mais les clients semblaient ressentir la pression alors que les jouets de l’entreprise, comme Barbie et Hot Wheels, devenaient de plus en plus chers, et les ventes de l’entreprise au quatrième trimestre ont diminué de 22 % d’une année sur l’autre.

Mattel a vu son segment Amérique du Nord diminuer de 26% au cours de la période, alourdi par la baisse des ventes de ses marques pour jeunes enfants comme Fisher-Price, les poupées et les figurines d’action. Les ventes internationales ont également chuté de 18 %.

La société a sous-performé ses propres attentes en matière de bénéfices pour l’année complète, annonçant un bénéfice par action de 1,11 $ pour 2022. En octobre, la société a réduit ses prévisions à une fourchette prévue de 1,32 $ à 1,42 $.

À l’aube de son exercice 2023, Mattel prévoit un bénéfice ajusté par action pour l’ensemble de l’année compris entre 1,10 $ et 1,20 $. Il prévoit une baisse continue des ventes au premier semestre de l’année, les détaillants réduisant encore les niveaux de stocks.

L’environnement inflationniste a exercé une pression sur les fabricants de jouets à l’échelle de l’industrie. Fabricant de jouets rival Hasbro a supprimé 15% de ses effectifs en janvier et a simultanément mis en garde contre la faiblesse des performances des vacances. Hasbro est entré dans l’exercice nettement plus conservateur que Mattel alors que les pressions macroéconomiques montaient et qu’il s’est adapté à un changement de direction.

Alors que la demande des consommateurs ralentit par rapport à ses sommets pandémiques, Mattel s’efforce de diversifier ses sources de revenus, en utilisant la propriété intellectuelle de ses marques de jouets pour des entreprises non manufacturières.

Son film “Barbie” avec Margot Robbie et Ryan Gosling est prévu pour une sortie le 21 juillet. Mattel annoncé en avril dernier que la société de production de JJ Abrams, Bad Robot, produirait un film Hot Wheels en partenariat avec Découverte de Warner Bros. La société a une douzaine d’autres longs métrages en préparation pour des marques comme Polly Pocket, Barney et plus encore.

Le projet fait partie de la stratégie plus large de Kreiz d’utiliser la “base de fans intégrée” pour faire passer Mattel d’un simple fabricant de jouets à une maison multi-segments de franchises de jouets.