Les poupées de la marque Mattel Inc. Barbie sont exposées à la vente dans un magasin Walmart Inc. à Burbank, Californie, États-Unis, le mardi 26 novembre 2019. Une enquête PWC montre que 36% des consommateurs interrogés prévoient de faire leurs achats le vendredi noir. Les accords détermineront en fin de compte la destination des dépenses et des visites.

Bloomberg | Bloomberg | Getty Images