Résultats de Macy’s (M) T2 2023

Macy’s mardi a signalé que les consommateurs seront plus sélectifs et plus axés sur les prix au cours de la seconde moitié de l’année, alors même que le détaillant a dépassé les attentes trimestrielles de Wall Street.

Les actions de la société ont chuté d’environ 9% en début de séance, l’exploitant de grands magasins respectant ses prévisions prudentes pour l’année entière. Il a déclaré qu’il s’attend à ce que les ventes comparables détenues plus sous licence chutent de 6% à 7,5% par rapport à l’année précédente. Il prévoit que le bénéfice ajusté par action se situera entre 2,70 $ et 3,20 $ et que les ventes se situeront entre 22,8 milliards de dollars et 23,2 milliards de dollars pour l’exercice.

Le détaillant a réduit les prévisions début juin.

Dans une interview à CNBC, le PDG Jeff Gennette a déclaré que « le consommateur continue d’être sous pression ». La société a constaté une augmentation des soldes de cartes de crédit dans ses propres données de carte, a-t-il déclaré. De plus, a-t-il dit, les gens dépensent pour des expériences et se préparent au retour des remboursements de prêts étudiants cet automne.

Mais Gennette a déclaré que la société se concentrait sur les articles que les consommateurs sont toujours prêts à acheter, tels que les parfums et autres produits de beauté. Sous protection et Nike la marchandise revient également chez Macy’s après plusieurs années d’absence dans ses étagères.

« Nous nous dirigeons vers des domaines d’intérêt », a-t-il déclaré. « Nous retirons les catégories qui ne fonctionnent pas. Nous sommes donc prêts pour la mi-temps [of the year] pour répondre au consommateur où et quand il fait ses courses. »

Voici comment le détaillant s’est comporté pour le deuxième trimestre fiscal qui s’est terminé le 29 juillet par rapport à ce que Wall Street attendait, sur la base d’une enquête auprès des analystes de Refinitiv :

Bénéfice par action : 26 cents ajustés contre 13 cents attendus

Chiffre d’affaires : 5,13 milliards de dollars contre 5,09 milliards de dollars attendus

L’entreprise a basculé à une perte nette de 22 millions de dollars, ou 8 cents par action, par rapport à un bénéfice net de 275 millions de dollars, ou 99 cents par action un an plus tôt.

Les ventes nettes ont chuté de 5,6 milliards de dollars un an plus tôt. Les ventes en magasin ont diminué de 8 % et les ventes numériques ont chuté de 10 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Les ventes comparables sur une base détenue plus licence ont chuté de 7,3 %, un peu pire que la baisse de 6,5 % attendue par les analystes, selon Refinitiv.

En tant que détaillant qui vend beaucoup de vêtements et d’accessoires, Macy’s a été plus durement touché par un recul des consommateurs que ceux qui vendent des produits de base. Lorsque l’opérateur de grands magasins a réduit ses prévisions pour l’année complète au début de l’été, il a déclaré avoir vu ses ventes s’affaiblir au printemps, même dans ses chaînes haut de gamme, Bloomingdale’s et la chaîne de beauté Bluemercury.

Ces modèles de ventes sont restés en grande partie les mêmes au cours des derniers mois, a déclaré Gennette. Juillet a été un mois solide par rapport au reste du trimestre, mais les achats des consommateurs étaient « très axés sur la valeur », a-t-il déclaré.

Gennette a ajouté que la société avait écoulé les marchandises du printemps avec des démarques et s’était approvisionnée en articles frais pour l’automne et la saison des fêtes. Les stocks ont diminué de 10 % d’une année sur l’autre et de 18 % par rapport à 2019.

Les magasins et le site Web du même nom de Macy ont enregistré les ventes les plus faibles du trimestre. Les ventes comparables de la chaîne ont chuté de 8,2 % sur une base détenue plus licence, mais les points positifs comprenaient les parfums, les cosmétiques de prestige et les vêtements sur mesure pour hommes.

Dans le grand magasin haut de gamme Bloomingdale’s, les ventes comparables ont chuté de 2,6 % sur une base détenue plus sous licence, les acheteurs ayant acheté des articles de beauté, des vêtements féminins contemporains et de créateurs et des chaussures. Les ventes de sacs à main, de vêtements pour hommes et de robes ont été plus faibles au cours du trimestre, a indiqué la société.

Sa chaîne de beauté, Bluemercury, s’est démarquée avec des gains de ventes d’une année sur l’autre. Les ventes comparables ont augmenté de 5,8 % sur une base détenue, les acheteurs ayant acheté des articles de soin de la peau et des cosmétiques de couleur.

Les pressions financières des consommateurs sont également apparues sur le bilan de Macy. Les revenus provenant d’autres secteurs d’activité, y compris les cartes de crédit, ont diminué de 84 millions de dollars d’un exercice à l’autre. La société a déclaré qu’elle s’attendait à une augmentation des impayés sur les cartes de crédit, mais a déclaré qu’ils avaient augmenté plus rapidement que prévu.

Alors que Macy’s cherche des moyens de se développer et de rafraîchir son image, elle a ouvert de plus petits magasins dans des centres commerciaux linéaires. La société a annoncé mardi qu’elle ouvrira quatre autres magasins à l’automne. Jusqu’à présent, il en a déployé 10.

Gennette a déclaré que ce nouveau type de magasin a surpassé les emplacements phares des centres commerciaux hérités de Macy. Les petits magasins ouverts depuis plus d’un an ont enregistré une croissance des ventes au deuxième trimestre, a-t-il déclaré.

Les actions de Macy’s ont clôturé lundi à 14,73 dollars, portant la valeur marchande de la société à 4,01 milliards de dollars. Il a sous-performé le marché jusqu’à présent cette année, son action ayant chuté de 28 % alors que le S&P 500 a grimpé de près de 15 % au cours de la même période.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.