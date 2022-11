Résultats de Lyft au troisième trimestre 2022

Un voyageur arrivant à l’aéroport international de Los Angeles cherche un moyen de transport terrestre lors d’une journée d’action à l’échelle de l’État pour exiger que les sociétés de covoiturage Uber et Lyft respectent la loi californienne et accordent aux conducteurs des “droits fondamentaux des employés” à Los Angeles, Californie, États-Unis, le 20 août , 2020.

Actions de Lyft a plongé de plus de 19% en début de séance mardi, un jour après que la société signalé des revenus pires que prévu pour le troisième trimestre et les coureurs actifs ont manqué les estimations des analystes.

Voici comment l’entreprise a fait :

Gains: 10 cents par action, ajusté, contre 7 cents par action, selon les analystes interrogés par Refinitiv

10 cents par action, ajusté, contre 7 cents par action, selon les analystes interrogés par Refinitiv Revenu: 1,05 milliard de dollars, contre 1,06 milliard de dollars, selon les analystes interrogés par Refinitiv

La société de covoiturage a enregistré 20,3 millions de passagers actifs au troisième trimestre, en deçà des 21,2 millions prévus par Wall Street, selon StreetAccount. Le nombre de personnes utilisant son service reste également inférieur aux niveaux pré-pandémiques. Lyft comptait 22,9 millions de passagers actifs au quatrième trimestre de 2019, par exemple.

Les revenus de 1,05 milliard de dollars ont également été inférieurs aux 1,06 milliard de dollars attendus par les analystes. Cela représentait une croissance de 22 % d’une année sur l’autre, marquant la croissance des revenus la plus lente en plus d’un an.

Les résultats mitigés viennent après Uber la semaine dernière a battu les estimations des revenus des analystes et a déclaré que le nombre de passagers était plus élevé qu’avant la pandémie, mettant la pression sur son rival de covoiturage pour prouver qu’il peut se remettre de sa crise pandémique.

Lyft a récemment rejoint une multitude d’entreprises technologiques pour réduire les coûts dans un contexte de détérioration des perspectives économiques. La société a annoncé la semaine dernière qu’elle supprimerait 13% de ses effectifs, citant les attentes d’une récession imminente l’année prochaine et la hausse des coûts d’assurance du covoiturage.

Le PDG de Lyft, Logan Green, a déclaré lors de l’appel aux résultats de la société qu’il ne voyait aucune tendance macroéconomique préoccupante au quatrième trimestre. Pour le trimestre en cours, Lyft a déclaré qu’il s’attend à déclarer des revenus entre 1,15 et 1,17 milliard de dollars, ce qui est conforme aux estimations consensuelles de 1,16 milliard de dollars, selon StreetAccount.

