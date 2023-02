Résultats de Lyft au quatrième trimestre 2022

“Nos prévisions pour le premier trimestre sont le résultat de la saisonnalité et de la baisse des prix, y compris moins de Prime Time”, a déclaré la directrice financière Elaine Paul dans un communiqué dans le communiqué de presse, faisant référence à la période où il y a plus de demande de la part des passagers que des chauffeurs et où l’entreprise peut gagner plus. . “De plus, nos différents calendriers de renouvellement d’assurance exercent une pression différente sur notre P&L. Nous n’attendons pas que cela se normalise pour atteindre des niveaux de service compétitifs. Nous nous concentrons sur la stimulation de la croissance et de la rentabilité.”

La société de covoiturage a enregistré 20,3 millions de passagers actifs au troisième trimestre, un chiffre effectivement stable par rapport au troisième trimestre mais en hausse de 8,7 % d’une année sur l’autre. Ce chiffre reste également inférieur aux niveaux pré-pandémiques. Au quatrième trimestre de 2019, par exemple, Lyft comptait 22,9 millions de passagers actifs.

Les revenus de 1,18 milliard de dollars ont augmenté de 21 % par rapport aux 969,9 millions de dollars enregistrés au trimestre de l’année précédente.

Conformément aux directives de la SEC publiées en décembre à toutes les entreprises publiques, Lyft a déclaré qu’il révisait la façon dont il calcule ses mesures financières non conformes aux PCGR pour inclure les ajustements des réserves d’assurance pour les périodes précédentes, ce qui a un impact sur son EBITDA ajusté. Elle a fourni des retraitements pour ces résultats dans son revenus supplémentaires document.

“Selon notre calcul non conforme aux PCGR mis à jour, l’EBITDA ajusté était de 248,3 millions de dollars négatifs contre 47,6 millions de dollars négatifs au quatrième trimestre 2021 et 26,7 millions de dollars négatifs au troisième trimestre 2022”, a déclaré Lyft.

La société a déclaré une perte nette de 588,1 millions de dollars, soit 1,61 dollar par action pour le trimestre, soit plus du double de la perte enregistrée au trimestre de l’année précédente. Il a attribué 201,3 millions de dollars de cette somme à la rémunération à base d’actions et aux charges sociales connexes.

Lyft a commencé sa restructuration en novembre dans le but de réduire ses dépenses d’exploitation alors qu’elle continue de faire face à des défis macroéconomiques. Cependant, il a déclaré que les coûts associés aux efforts de restructuration ne reflètent pas la performance des opérations en cours de Lyft.

Inversement, Uber a annoncé mercredi des bénéfices supérieurs aux estimations des analystes. Uber a enregistré son meilleur trimestre de tous les temps, avec des revenus en hausse de 49 % d’une année sur l’autre. Il a déclaré que le nombre de conducteurs actifs sur la route avait atteint un niveau record au cours du trimestre et qu’il avait dépassé les 2 milliards de trajets en un seul trimestre pour la première fois.