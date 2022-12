Résultats de Lululemon (LULU) T3 2022

Lululemon Jeudi, les ventes et les bénéfices ont dépassé les estimations, mais la société a proposé des prévisions plus souples que prévu pour le quatrième trimestre.

Les actions de la société ont chuté de plus de 8% après les heures.

Voici ce que la société a rapporté pour la période de trois mois par rapport à ce à quoi Wall Street s’attendait, sur la base d’une enquête auprès des analystes de Refinitiv :

Bénéfice par action : 2 $, ajusté, contre 1,97 $ attendu

Chiffre d’affaires : 1,86 milliard de dollars contre 1,81 milliard de dollars attendu

Le détaillant de vêtements de sport est une destination populaire dans les centres commerciaux, connue pour ses vêtements d’entraînement et ses vêtements de détente à la mode et coûteux. Alors même que l’inflation frappe les portefeuilles des Américains et que les gens s’habillent à nouveau, les investisseurs ont parié que la marque peut continuer à attirer les acheteurs et à les faire dépenser.

Le bénéfice net de Lululemon au troisième trimestre est passé à 255,5 millions de dollars, ou 2 dollars par action, contre 187,8 millions de dollars, ou 1,44 dollar par action il y a un an.

Les prévisions de la société pour le trimestre des fêtes ont été plus faibles que ne l’avaient prévu les analystes. Lululemon voit un bénéfice par action au quatrième trimestre de 4,20 $ à 4,30 $, contre des estimations de 4,30 $. Il s’attend à des revenus compris entre 2,605 et 2,655 milliards de dollars, contre 2,649 milliards de dollars prévus.

Le détaillant a relevé ses prévisions en septembre, déclarant qu’il s’attend à des revenus compris entre 7,865 et 7,940 milliards de dollars pour 2022, contre 7,610 à 7,710 milliards de dollars au dernier trimestre. Il a également relevé ses perspectives ajustées de bénéfice par action à une fourchette de 9,75 $ à 9,90 $, par rapport aux prévisions du dernier trimestre de 9,35 $ à 9,50 $ ajustées.

Les actions de la société ont baissé de plus de 4% jusqu’à présent cette année. L’action a surperformé l’indice S&P 500, qui a baissé d’environ 17 % au cours de la même période. Il a clôturé jeudi à 374,51 dollars, portant la capitalisation boursière à 47,75 milliards de dollars.