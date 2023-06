Résultats de Lululemon (LULU) T1 2023

Un magasin Lululemon à New York, aux États-Unis, le mardi 28 mars 2023.

Lululemon a annoncé jeudi des bénéfices supérieurs aux estimations de Wall Street sur le haut et le bas et a relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année, soutenues par des améliorations en Chine et des coûts de transport.

Les actions de la société ont bondi de plus de 10% dans les échanges prolongés.

Voici comment le détaillant a fait dans son premier trimestre fiscal par rapport à ce que Wall Street anticipait, sur la base d’une enquête auprès d’analystes compilée par Refinitiv :

Bénéfice par action: 2,28 $ contre 1,98 $ attendu

2,28 $ contre 1,98 $ attendu Revenu: 2 milliards de dollars contre 1,93 milliard de dollars attendus

Le bénéfice net déclaré de la société pour la période de trois mois terminée le 30 avril était de 290,4 millions de dollars, ou 2,28 dollars par action, contre 190 millions de dollars, ou 1,48 dollar par action, un an plus tôt.

Les ventes ont augmenté de 24 % pour atteindre 2 milliards de dollars, contre 1,61 milliard de dollars un an plus tôt.

Les revenus de la Chine à eux seuls ont augmenté de 79% par rapport à la période de l’année précédente, lorsque le pays était encore sous le choc des restrictions de Covid et qu’environ un tiers des 71 magasins chinois de Lululemon ont été fermés pendant un certain temps.

« Nos résultats du premier trimestre ont été solides, car les clients ont bien réagi à notre offre de produits sur tous nos marchés à travers le monde. Une accélération significative de la tendance de nos ventes en Chine, associée à une baisse du fret aérien, a contribué à nos performances financières meilleures que prévu », a déclaré la directrice financière Meghan Frank. dit dans un communiqué. « Nous sommes satisfaits de notre élan à l’approche du deuxième trimestre et pour l’ensemble de l’année, comme en témoignent nos perspectives révisées pour l’exercice 23. »

Le détaillant s’attend désormais à voir des revenus annuels de 9,44 milliards de dollars à 9,51 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 9,31 milliards de dollars et 9,41 milliards de dollars, et dépassant les projections de Wall Street de 9,37 milliards de dollars, selon Refinitiv. Il s’attend à des bénéfices annuels de 11,74 $ à 11,94 $ par action, contre une fourchette précédente de 11,50 $ à 11,72 $. Cela a également dépassé les attentes des analystes, qui appelaient à 11,61 dollars par action, selon Refinitiv.

Lululemon s’attend à ce que les ventes du deuxième trimestre se situent entre 2,14 et 2,17 milliards de dollars, soit une croissance d’environ 15 %. Lululemon s’attend à ce que le bénéfice dilué par action se situe entre 2,47 $ et 2,52 $ pour la période. Selon Refinitiv, ces prévisions du deuxième trimestre étaient largement conformes aux attentes de Wall Street.

Le détaillant de vêtements, qui vend des pantalons de yoga, des chaussures et d’autres vêtements de sport haut de gamme, a enregistré une augmentation de 24 % de ses ventes d’une année sur l’autre, même s’il a dépassé les fortes comparaisons de l’année précédente, dans un contexte macroéconomique plus facile. .

À cette époque l’année dernière, Lululemon venait d’augmenter ses prix, mais les acheteurs affluaient toujours dans ses magasins et remplissaient leurs chariots numériques. Et ils ne ressentaient pas encore la pression d’une inflation persistante.

Les ventes des magasins comparables au cours du dernier trimestre ont bondi de 13%, par rapport aux estimations de StreetAccount de 8,3% de croissance. Les revenus directs aux consommateurs, cependant, ont augmenté de 16% par rapport à la période de l’année précédente, en deçà du bond de 22,3% attendu par les analystes, selon StreetAccount.

Bien que les revenus de DTC aient augmenté par rapport à l’année dernière, ils représentaient 42 % des ventes totales, contre 45 % il y a un an.

Les marges brutes du trimestre ont augmenté de 3,6 points de pourcentage pour atteindre 57,5 ​​%. C’était au-dessus des marges de 56,7% auxquelles s’attendaient les analystes, selon StreetAccount.