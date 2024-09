Résultats de l’UFC Paris : Sooo… À propos d’hier soir | Saint Denis contre Moicano

Hier soir (samedi 28 septembre 2024), l’Ultimate Fighting Championship (UFC) s’est aventuré à l’Accor Arena de Paris, en France, pour l’UFC Paris. C’est incroyable la différence qu’une foule enthousiaste peut faire. Bien que la carte soit globalement assez Apex et avec un démarrage lent, le public parisien est devenu absolument fou tout le temps ! C’était comme une grande soirée d’action, faisant monter les enjeux tant pour les téléspectateurs que pour les combattants.

Retour sur les meilleures performances et techniques de l’UFC Paris :

Photo de Chris Unger/Zuffa LLC

Money Moicano Game prépare son chemin vers la victoire

Benoit Saint Denis est un homme très dangereux, mais son approche du combat est simple. Renato Moicano, un vétéran avec beaucoup de temps en cage contre les meilleurs, est arrivé dans l’Octogone bien préparé pour exploiter l’inexpérience de Saint Denis.

D’entrée de jeu, Saint-Denis vise son coup de pied préféré au foie gauche. Moicano – presque comme s’il avait passé tout un camp d’entraînement à s’entraîner pour cette arme ! – a glissé le coup de pied, a créé un angle et l’a utilisé pour marquer un retrait facile. Vous vous souvenez quand Alexander Gustafsson a fait exactement la même chose pour devenir le premier homme à vaincre Jon Jones ? Il est difficile d’arrêter un tir qui démarre si profondément et sous un si bon angle.

La stratégie intelligente de Moicano lui a valu sa première place très tôt, alors que les deux hommes étaient au sec. Faisant encore étalage de sa préparation, ainsi que de son jiu-jitsu globalement excellent, le Brésilien a contré la garde papillon de Saint Denis et l’a maintenu coincé. Lorsque l’athlète français a tenté d’exploser sur ses pieds, Moicano a bondi sur son dos et l’a frappé complètement depuis le triangle du corps.

Saint Denis revint à son tabouret, un autre homme. Ses deux yeux étaient enflés, presque fermés, et son œil droit présentait également deux vilaines coupures. Le deuxième tour a vu un Moicano détendu lancer des coups alors que Saint Denis tentait de remettre ses jambes sous lui. Il avait l’air un peu plus dans le combat en fin de seconde, mais c’était déjà joué.

Le visage de Saint Denis était en désordre. Il ne pouvait pas du tout ouvrir un œil. Le médecin du côté de la cage n’a pas gagné l’amour du public français, mais il a fait le bon choix en arrêtant le combat après la seconde.

Dans l’ensemble, Moicano et son camp méritent beaucoup de crédit pour cette victoire. Benoit Saint Denis a donné un véritable enfer au coéquipier de Moicano, Dustin Poirier, plus tôt cette année, mais Moicano s’en est sorti sans une égratignure au visage – c’est le pouvoir d’un bon plan de match !

Photo de Chris Unger/Zuffa LLC

Les Dark Horses décevants

Nassourdine Imavov et Brendan Allen sont entrés à l’UFC Paris en essayant de plaider leur cause pour une chance au titre dans une division bondée de 185 livres. Ils essayaient d’impressionner et d’arracher l’opportunité à Sean Strickland, Robert Whittaker, Khamzat Chimaev ou Alex Pereira – dont chacun POURRAIT être le prochain pour Dricus Du Plessis.

Non.

Le combat était bienmais je ne suis reparti impressionné par aucun des deux hommes. La lutte d’Allen avait l’air terrible. Au cours des deuxième et troisième tours, il a continué à prendre de mauvais tirs et à abandonner la première place en luttant à plusieurs reprises à genoux – une forme épouvantable ! Lorsqu’il essayait réellement de frapper, il atterrissait décemment, mais il se tirait continuellement une balle dans le pied en s’engageant si lourdement dans le pauvre assaut de retrait.

Imavov n’était qu’un peu mieux. Ses mains semblaient vives comme d’habitude et sa défense en lutte s’est améliorée au fil des ans. C’était suffisant pour décrocher le W ici, mais son conditionnement est toujours misérable. Rien ne s’est vraiment passé au premier tour (Allen l’a contrôlé depuis la première position mais n’a rien fait), il a remporté le deuxième tour facilement, et il est toujours horriblement gazé au troisième tour ?

Le champion de cardio-machine « Stillknocks » ne perd pas le sommeil à l’idée d’une chance au titre Imavov.

Photo de Chris Unger/Zuffa LLC

La bataille continue Poids welter Grimper

Essayer de lutter en cage avec un spécialiste du judo est-il la meilleure idée ? C’est à débattre. D’une part, Bryan Battle n’a pas réussi à vaincre Kevin Jousset. Dans le même temps, la poussée de lutte de Battle correspondait à l’idée générale de sa stratégie, qui était d’épuiser et de fatiguer Jousset avec une pression et une attaque constantes.

Le premier tour a été assez serré, car Battle n’a pas pu terminer les retraits mais a marqué avec du volume tout en mangeant des compteurs. Son rythme d’arme a cependant porté ses fruits dans la seconde, puisqu’il a commencé à tirer de plus en plus fort face à un Jousset qui ralentissait. Cela ressemblait vraiment à une mutilation classique de style frère Diaz, avec des déchirures du corps côté cage. Lorsqu’une main droite secoua Jousset, Battle vida le réservoir avec une rafale incessante, forçant la main de l’arbitre à sauver le Français bancal.

« The Butcher » améliore son record UFC à 6-1-1.

Photo de Chris Unger/Zuffa LLC

Charrière régale la foule parisienne

Bien qu’il ait entamé son troisième combat à l’UFC avec une fiche de 1-1, il était clair pour tous ceux qui regardaient que Morgan Charreire était vraiment doué. Il est un cran au-dessus de la moyenne de la population poids plume non classée. Sa victoire sur Gabriel Miranda – également 1-1 à l’UFC mais n’a pas semblé particulièrement spéciale – n’était pas une surprise. Il a largement dominé le grappler sur les pieds, réussissant facilement les retraits et finissant par frapper avec un gros crochet gauche.

C’est une belle victoire, confirmation de la légitimité de Charreire. Le grand moment, cependant, a été Charreire qui a dirigé toute la foule dans une interprétation de l’hymne national français ! Se lancer dans une chanson est généralement une raison pour laquelle Mike Bisping retire le micro, mais dans ce cas, c’était en fait un grand moment.

Photo de Chris Unger/Zuffa LLC

Le KO le plus brutal de 2024 ?

Fares Ziam a progressé lors d’une excellente performance contre Matt Frevola, mais je dois supposer que son développement sera éclipsé par la méchanceté du genou qui a mis fin au combat. Peut-être que je suis seul dans cela, mais j’ai été assez abasourdi par la méchanceté avec laquelle Frevola s’est effondré après avoir pris le genou jusqu’à la mâchoire, s’effondrant dans une inconscience totale alors que son embout tombait sur le bord de la route.

J’espère que « Steamrolla » va bien.

Quant à Ziam, il mérite toutes ses fleurs. À 27 ans, Ziam est devenu un véritable prétendant aux poids légers. Il a toujours été doué techniquement, mais dans le passé, Ziam était un peu gêné par son manque de physique et son instinct de tueur. Des défauts compréhensibles pour un jeune combattant arrivé à l’UFC à 22 ans !

Dans ce combat, la force de Ziam a bien résisté face à l’attaque de la balle de bowling de Frevola. Ses coups droits se faufilèrent à l’intérieur de l’arc des balançoires de Frevola et causèrent de réels dégâts, le calmant. Lorsque Frevola est resté immobile pendant un moment, Ziam a fait preuve d’une combinaison intelligente et a très bien mélangé ses frappes. Il est ensuite passé à son propre combat, remportant presque sa propre victoire par soumission au deuxième tour.

Photo de Chris Unger/Zuffa LLC

Réflexions supplémentaires

Chris Duncan défaites Bolaji Oki via un starter à guillotine de premier tour (points forts) : À quand remonte la dernière fois que sauter la branchie a fonctionné ? Mieux encore, à quand remonte la dernière fois qu’une guillotine à garde fermée à bras a fonctionné ? Duncan a battu le précédent historique et les probabilités vers la fin du premier. Oki était l’homme le plus rapide avec des frappes plus lourdes au début, mais une tentative de retrait de Duncan a créé une opportunité de sauter sur le cou alors qu’Oki se relevait. Juste au moment où Duncan abandonnait l’étranglement, Oki s’est révélé inconscient !

À quand remonte la dernière fois que sauter la branchie a fonctionné ? Mieux encore, à quand remonte la dernière fois qu’une guillotine à garde fermée à bras a fonctionné ? Duncan a battu le précédent historique et les probabilités vers la fin du premier. Oki était l’homme le plus rapide avec des frappes plus lourdes au début, mais une tentative de retrait de Duncan a créé une opportunité de sauter sur le cou alors qu’Oki se relevait. Juste au moment où Duncan abandonnait l’étranglement, Oki s’est révélé inconscient ! Ailin Pérez défaites Daria Jelezniakova via un starter triangulaire à bras de premier tour (points forts): Perez a raté du poids vendredi, ce qui lui coûte définitivement quelques points ici. Cela dit, elle a remporté une victoire par soumission assez sans effort en un peu plus d’une minute pour remporter sa quatrième victoire consécutive à l’UFC dans une division très faible. Elle est déjà classée, alors peut-être que la victoire (et le twerk qui s’ensuit) lui fera ensuite entrer dans le Top 10 ? Il n’y a pas beaucoup de poids coq féminins qui accumulent activement des victoires comme celle-ci.

Pour consulter l’intégralité des résultats et play-by-play de l’UFC Paris : « Saint-Denis vs. Moicano », cliquez sur ICI!