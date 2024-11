Résultats de l’UFC Edmonton : Brandon Moreno bat Amir Albazi pour une victoire déséquilibrée dans l’événement principal

Brandon Moreno est revenu en forme, et plus encore, en livrant une performance unilatérale lors de l’événement principal de l’UFC Edmonton.

Le double champion des poids mouches de l’UFC a dominé Amir Albazi de cloche en cloche pendant cinq rounds pour remporter une victoire par décision unanime et interrompre un dérapage de deux combats dans le processus.

Moreno a balayé deux des tableaux de bord des juges, tandis que le troisième juge a obtenu un score de 49-46 pour « The Assassin Baby ».

L’action a commencé à un rythme méthodique, les deux combattants choisissant leurs tirs. Moreno a décroché une grosse main droite à mi-chemin, ce qui a été la frappe la plus significative du premier tour. Les contre-combinaisons ont commencé à atterrir pour Moreno au fil du tour, avec un coup de pied brutal qui a mis Albazi à genoux. Un court uppercut de Moreno a clôturé la strophe.

Moreno a continué à poivrer Albazi sur les pieds, mais Albazi a réussi un retrait parfaitement chronométré seulement pour que l’ancien champion l’ignore immédiatement et se remette au travail sur les pieds. Albazi a décroché un crochet gauche sournois pour commencer le troisième tour, mais Moreno a ouvert une coupure sous l’œil droit d’Albazi quelques secondes plus tard. Alors qu’Albazi a montré une petite amélioration dans le troisième, l’élan s’est poursuivi pour Moreno, alors qu’il a construit une grosse avance avant les rondes de championnat.

La domination de Moreno s’est poursuivie jusqu’au quatrième tour, et après un coup d’oeil d’Albazi sur Moreno, l’action a été brièvement arrêtée au cinquième. Après un quasi-élimination et une bousculade, Moreno a blessé Albazi avec un énorme coup de poing. Albazi, ensanglanté et battu, a réussi à survivre jusqu’au dernier klaxon, et les 25 dernières secondes ont été une bagarre dont Moreno a pris le meilleur.

Avec cette victoire, Moreno a surpassé Demetrious Johnson pour les frappes les plus significatives de l’histoire des poids mouches de l’UFC avec plus de 1 100.

Albazi subit sa première défaite à l’UFC lors de son retour à l’action pour la première fois depuis juin 2023.