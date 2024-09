Résultats de l’UFC 306 : O’Malley contre Dvalishvili

MMA Fighting présente les résultats de l’UFC 306 pour la carte de combat O’Malley vs. Dvalishvili, des blogs en direct pour toute la carte principale et plus encore depuis le Sphere à Las Vegas, Nevada.

Lors de l’événement principal, Sean O’Malley mettra en jeu son titre des poids coqs contre Merab Dvalishvili. O’Malley a remporté six victoires consécutives depuis sa seule défaite professionnelle, tandis que Dvalishvili en a remporté 10 de suite pour décrocher le titre.

La championne des poids mouches de l’UFC, Alexa Grasso, affrontera l’ancienne championne de l’UFC, Valentina Shevchenko, dans le co-événement principal. Grasso a soumis Shevchenko à l’UFC 285 et a affronté Shevchenko en match nul lors de la Noche UFC de l’année dernière.

Consultez les résultats de l’UFC 306 ci-dessous.

Carte principale (ESPN+ PPV à 22h HE)

Sean O’Malley contre Merab Dvalishvili

Alexa Grasso contre Valentina Shevchenko

Brian Ortega contre Diego Lopes

Daniel Zellhuber contre Esteban Ribovics

Ronaldo Rodriguez contre Ode Osbourne

Préliminaires (ESPNews/ESPN+ à 19h30 HE)

Irene Aldana contre Norma Dumont

Ignacio Bahamondes contre Manuel Torres

Yazmin Jauregui contre Ketlen Souza

Edgar Chairez contre Joshua Van

Raul Rosas Jr. contre Aoriqileng