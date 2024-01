Résultats de l’UFC 297 en direct, mises à jour en streaming des « Préliminaires » | Strickland contre Du Plessis

L’Ultimate Fighting Championship (UFC) lance sa saison d’événements à la carte (PPV) 2024 CE SOIR (samedi 20 janvier) avec une carte très lourde provenant de l’intérieur de la Scotiabank Arena à Toronto, Ontario, Canada. L’événement principal de l’UFC 297 mettra en vedette la bataille de sang-froid entre le souverain des poids moyens, Sean Stricklandmettant sa ceinture en jeu pour la toute première fois contre un concurrent sud-africain de 185 livres, Dricus Du Plessis. Dans le co-événement principal de l’UFC 297, le prétendant tête de série n°2, Raquel Penningtonaffrontera le finisseur brésilien qui parle trash, Mayra Bueno Silvapour Amanda Nunes‘ a abandonné la ceinture des poids coq pour femmes. Nous avons Neil Magny, Chris Curtis, Arnold Allen et bien plus!

C’EST UN DOUBLE DIP DE CHAMPIONNAT !

Avant que cette action ne commence à 22 h HE plus tard ce soir, MMAmania.com fournira une couverture EN DIRECT tour par tour, coup par coup, de l’intégralité de la sous-carte « Préliminaires » de l’UFC 297 ci-dessous, en commençant par le premier combat à 18 h 30 HE sur ESPN+ (ESPN diffusera simultanément l’action undercard à 20 h HE). Nous aborderons ensuite la carte principale PPV de l’UFC 297 dans un fil de discussion séparé à droite. ici, à partir de 22 h HE. Pariez sur l’UFC 297 sur Paris sportifs DraftKings.

Gardez à l’esprit que nous serons également le lieu idéal pour les dernières nouvelles, récapitulations et analyses d’après-combat après « Strickland vs. Du Plessis ». Sans plus tarder, voir ci-dessous les derniers résultats de la sous-carte UFC 297 « Prelims ». (Remarque : cela se fera de bas en haut ; par conséquent, faites défiler vers le bas pour la dernière action détaillée, tour par tour.)

UFC297 ESPN+ RÉSULTATS RAPIDES DE LA CARTE PRINCIPALE PPV :



185 livres : le champion des poids moyens de l’UFC Sean Strickland contre Dricus Du Plessis

135 lb : Raquel Pennington contre Mayra Bueno Silva pour la ceinture vacante des poids coq

170 lb : Neil Magny contre Mike Malott

185 lbs : Chris Curtis contre Marc-André Barriault

145 livres : Arnold Allen contre Movsar Evloev

UFC297 ESPN+ RÉSULTATS RAPIDES ‘PRELIMS’ :



135 livres : Brad Katona contre. Garrett Armfield – Armfield bat. Katona par décision unanime (29-28 x3)

145 livres : Charles Jourdain contre. Sean Woodson – Woodson a battu. Jourdain par décision partagée (28-29, 29-28, 29-28

135 livres : Serhiy Sidey contre. Ramon Taveras – Taveras déf. Sidey par décision partagée (28-29, 29-28 x2)

115 livres : Gillian Robertson contre. Polyana Viana – Robertson bat. Viana par TKO (coups de poing) à 3:12 du deuxième tour — POINTS FORTS!

170 livres : Yohan Lainesse contre. Sam Patterson – Patterson déf. Lainesse par soumission (starter arrière nu) à 2:03 du premier tour — POINTS FORTS!

135 livres : Jasmin Jasudavicius contre. Priscila Cachoeira – Jasudavicius déf. Cachoeira par soumission (d’arce starter) à 4:21 du troisième tour

125 livres : Malcolm Gordon contre. Jimmy Flick – Flick déf. Gordon par soumission (étranglement en triangle de bras) à 1:17 du deuxième tour – POINTS FORTS!

UFC297 ESPN+ RÉSULTATS PLAY-BY-PLAY « PRELIMS » :



135 livres : Brad Katona contre Garrett Armfield

Premier tour : Armfield sur le pied avant, à la recherche de coups. Armfield ignore un coup d’oeil, puis creuse un crochet gauche sur le corps. Une minute plus tard. Aucun des deux hommes ne s’est encore vraiment installé dans la frappe. Coups de corps par Armfield. Le coup de pied bas de Katona atterrit directement dans la coupe avec un bruit sourd et Armfield le ressent, mais il lui faut moins d’une minute pour récupérer. Ils se mettent directement au trading dès leur reprise. Deux minutes plus tard. Bas-haut 3-2 par Armfield. Armfield ressemble au meilleur boxeur dans la mesure où Katona a du mal à trouver un rythme. 1-2 d’Armfield, évite la riposte. Menez à droite et 1-2. Le contre droit manque de peu à deux minutes de la fin.

1-2 de Katona. Tir réactif au bon moment, Armfield défend et se sépare. Katona feint un changement de niveau et décroche un crochet du gauche. Il s’attache après avoir évité un coup et cherche le dos. Il reste une minute. Armfield se tourne vers lui et mange à l’étage. Un autre. 10-9 Armfield.

Deuxième tour : 1-2 d’Armfield pour commencer. Crochet de comptoir. Ses mouvements de tête et ses combinaisons sont au rendez-vous. Bon échange au centre, balle au corps peu après. Une minute plus tard. Katona change de niveau, refusé. Coup de pied bas d’Armfield, qui refuse un autre changement de niveau. Le crochet de boucle de Katona deux minutes plus tard, se lance dans un jab raide. Armfield semble juste un peu plus pointu offensivement et défensivement alors qu’il envoie Katona. Il reste deux minutes.

Katona atterrit sur le corps, mange un coup. Contre dur à droite d’Armfield, les deux atterrissent à gauche solide. Coup de pied de tête et 1-2 par Armfield. Il reste une minute. Katona change de niveau, décroche un uppercut sur la sortie. Joli crochet du gauche après avoir mangé un 1-2. Il change de niveau et réussit un retrait, puis reste attaché quand Armfield se lève. Genoux sournois. 10-9 Armfield.

Troisième tour : Jab d’Armfield, qui évite une prise en retour lors de l’échange. La combinaison atterrit pour lui, échange dans la cage centrale. Armfield obtient des doubles crochets et ils se battent pour les prises, ce qui aboutit à ce que Katona frappe un voyage intérieur en garde. Armfield obtient de l’espace et frappe un rouleau de Granby pour rester une minute. Genoux de Katona contre la clôture. Armfield essaie de se transformer en lui. Katona cherche à enchaîner ses mises au sol alors qu’il mange les coudes deux minutes plus tard. Il verrouille ses mains, bonnes hanches d’Armfield pour s’échapper. Revenons aux échanges de coups de poing. Belles mains droites d’Armfield. Une lourde avance juste à côté de Katona. Coups de corps à deux minutes de la fin, puis gros centre du droit.

Armfield a l’air de ressentir le rythme et Katona en profite avec une double jambe en garde. Armfield se met à genoux et se relève. Il se sépare d’abord, mais Katona riposte. Il reste une minute. Armfield essaie de poser des coudes pendant qu’il se défend. Coups de poing à la pause. Des tirs solides à l’étage et il tire, mais Katona est prêt et se défend. 10-9 Katona.

Résultat final : Armfield bat. Katona par décision unanime

145 livres : Charles Jourdain contre Sean Woodson

Premier round : Jourdain tente un coup de tête, juste bloqué. Low kick atterrit pour lui. Coups de pied simultanés une minute plus tard. Échange de Jab. Aucun des deux hommes n’a encore trouvé sa distance. Jab et coup de pied bas de Woodson, qui évite un blitz. Woodson bloque un autre coup de tête, se moque un peu, puis lance un deux-pièces. Ils échangent au centre après deux minutes. Coups de pied bas des deux. Encore un bon échange au centre. Mené à droite par Woodson, puis un solide crochet droit pour répondre à un coup de pied dans la jambe. Il reste deux minutes.

Main gauche de Jourdain, qui mange une paire de coups en retour. Échange de jab, combo de Woodson, qui mange un coup de pied gauche et revient avec un coup de pied dans la jambe. Jourdain manque de peu avec un coup de pied de roue et un coup de pied droit à une minute de la fin. No-look 2-1 de Woodson, puis une paire de coups au corps et un coup de pied bas. Gros contre-genou et crochet gauche de Woodson alors que Jourdain cherche une jambe unique. Jourdain l’emmène à la clôture, mange des tirs à la pause et échoue avec un coup de pied de roue. 10-9 Woodson.

Deuxième tour : Jourdain tente d’ouvrir de manière agressive. Rafale de Jourdain, rien de propre. Coup de pied de Woodson en retour. Low donne un coup de pied une minute plus tard, puis un compteur à gauche qui fait vibrer Jourdain. Woodson traque et tire dessus. Contre dur à gauche. Coup de pied bas de Jourdain, qui mange un contre du gauche et 1-2. Jourdain a juste beaucoup de problèmes avec la longueur de Woodson. Deux minutes plus tard. Jourdain se prend un genou et cherche une jambe. Woodson atterrit alors qu’il se défend. Jourdain le met sur la clôture et essaie de lui frapper la cuisse. Woodson envisage un étranglement ninja, Jourdain tente un coup de poing en arrière, et ils se séparent à deux minutes de la fin.

Corps tiré de Jourdain. Woodson tourne en rond et tire des coups droits. Il tire, nie. Jourdain fait voler quelques faneurs et change de niveau à une minute de la fin. Tentative de coup de pied de roue sur le break, puis bon coup de pied de jambe. Jourdain échoue avec un coup de pied volant. Le coup de tête s’éloigne. 10-9 Woodson.

Troisième tour : Jourdain lance un gros coup de fouet, Woodson évite le pire et riposte. Woodson tente un genou, Jourdain tente un coup de tête. Centre pointu de Woodson, qui glisse un blitz. Une minute plus tard, Jourdain tente un combo et Woodson égalise, cherchant à prendre le dessus. Jourdain se déchaîne et décroche un coup dur juste à la pause. Main gauche dans le corps à corps, puis nouveau changement de niveau. Woodson défend, puis se sépare deux minutes plus tard. Contre gauche de Woodson, décochant des coups de poing droits. Jourdain tente un blitz, mais ne parvient pas à atterrir proprement. Tir au corps de Woodson, qui évite un genou volant. Coup de pied bas de Jourdain, coup de pied raté à deux minutes de la fin.

Un autre coup de pied tournant échoue. Joli contre-uppercut de Woodson alors que Jourdain s’attache. Jourdain cherche une seule jambe, pas de dés. Il renoue à une minute de la fin. Ils se séparent peu après. Woodson traque et reçoit une balle au corps. Il change de niveau et évite la guillotine pour lâcher des coups de cloche. 10-9 Woodson.

Résultat final : Woodson bat. Jourdain par décision partagée

135 livres : Serhiy Sidey contre Ramon Taveras

Premier tour : premier compteur à gauche de Taveras. Sidey avance régulièrement. Il change de niveau et place Taveras contre la clôture. Ils se séparent une minute plus tard. Coup de pied au corps de Sidey, coup de pied bas derrière lui. Joli coup de pied bas de Taveras, qui mange un crochet de pelle et droit droit. Sidey continue d’avancer, le frappe d’un droit droit et évite un coup de tête. Deux minutes plus tard. Sidey tente un coup de pied à la tête, décroche un jab, mange un lourd coup de corps. Contre-corps noueux abattu par Taveras après avoir évité un blitz. Coup de pied bas dur de Sidey, jab derrière lui. Échange à deux minutes de la fin.

Sidey continue de chercher des coups de pied à la tête et décroche un coup de pied au corps. Contre-corps abattu par Taveras. Échange de coups de pied bas, compteur de Taveras à gauche. Énorme contre laissé par Taveras, puis un autre bon gauche. ESPN+ plante et nous reprenons à 46 secondes de la fin. 1-1-2 de Taveras alors qu’il continue de faire le tour de Sidey. Les deux tentent des coups de tête, puis Taveras le berce fort avec un deux pièces avant la cloche. 10-9 tavernes.

Deuxième tour : Sidey absorbe une combinaison et tire. Pas de dé. Centre du droit de Sidey, qui continue d’avancer. Il tire à nouveau, encore une fois nié. Contre dur laissé par Taveras, qui se fait bercer par un centre droit. Sidey pousse en avant, rate de peu avec un coude transperçant. Une minute plus tard. À la recherche de coups de tête, le genou volant s’écarte. Coup de pied bas de Sidey,…