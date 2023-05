Résultats de Lowe’s (LOW) T1 2023

Lowe’s a réduit ses perspectives pour l’année complète mardi, alors que les prix du bois ont chuté et que les clients bricoleurs ont acheté moins d’articles discrétionnaires.

Il a abaissé ses prévisions alors même qu’il dépassait les attentes de revenus et de bénéfices de Wall Street pour le premier trimestre fiscal.

Les actions ont plongé dans les échanges avant commercialisation.

Voici ce que le détaillant de rénovation domiciliaire a rapporté pour la période de trois mois terminée le 5 mai par rapport à ce à quoi Wall Street s’attendait, sur la base d’une enquête auprès des analystes de Refinitiv :

Bénéfice par action : 3,67 $ ajusté contre 3,44 $ attendu

Chiffre d’affaires : 22,35 milliards de dollars contre 21,6 milliards de dollars attendus

Le bénéfice net de Lowe pour la période de trois mois était de 2,26 milliards de dollars, ou 3,77 dollars par action, contre 2,33 milliards de dollars, ou 3,51 dollars par action, un an plus tôt.

Les ventes nettes sont tombées à 22,35 milliards de dollars contre 23,66 milliards de dollars il y a un an, mais ont dépassé les attentes de Wall Street.

Les ventes comparables ont chuté de 4,3 % au premier trimestre fiscal. C’est inférieur à la baisse de 3,4% attendue par Wall Street, selon StreetAccount.

Le détaillant de rénovation domiciliaire a déclaré qu’il s’attend désormais à ce que les ventes totales pour l’année complète se situent entre 87 et 89 milliards de dollars, soit moins que les 88 à 90 milliards de dollars qu’il avait précédemment prévus. Il a déclaré qu’il s’attend à ce que les ventes comparables diminuent de 2% à 4% au cours de cet exercice, en dessous de la baisse de 2% qu’il avait annoncée auparavant.

Il a déclaré que le bénéfice ajusté par action se situerait entre 13,20 $ et 13,60 $, en dessous de sa fourchette précédente de 13,60 $ à 14,00 $.

Le PDG Marvin Ellison a déclaré dans le communiqué de presse de la société que la déflation du bois, les conditions météorologiques défavorables et la baisse des dépenses des clients du bricolage ont nui aux ventes trimestrielles. Il a déclaré que la prévision abaissée reflète une demande des consommateurs plus faible que prévu.

Pourtant, a-t-il ajouté, les ventes numériques de Lowe et ses ventes comparables auprès des professionnels de la maison ont augmenté au premier trimestre par rapport à la période de l’année précédente.

Il a déclaré que la société restait « optimiste quant aux perspectives à moyen et long terme de l’amélioration de l’habitat et à notre capacité à continuer d’augmenter notre part de marché ».

Lowe’s est le dernier détaillant à avertir d’un ralentissement des ventes à venir, alors que les consommateurs deviennent plus économes et réticents à dépenser pour des articles coûteux et discrétionnaires. De nombreux autres détaillants, y compris Walmart , Cible et Dépôt à domicile ont également remarqué moins d’achats en dehors des produits de première nécessité.

Pour Lowe’s et Home Depot, cependant, la période de l’année ajoute de l’importance. Le printemps est la plus grande saison des ventes pour l’amélioration de l’habitat.

Les entreprises ne sont pas seulement en concurrence pour l’argent des acheteurs, car les prix plus élevés des produits d’épicerie occupent une plus grande part du budget des ménages. Ils font également face à un changement de la demande, alors que la vague de projets résidentiels alimentés par la pandémie s’estompe et que les consommateurs jonglent avec d’autres priorités de dépenses, telles que les trajets domicile-travail, les vacances d’été et les repas au restaurant.

concurrent de Lowe, Dépôt à domicile , a enregistré une rare perte de revenus avec son rapport trimestriel la semaine dernière. La société n’a pas atteint ses attentes en matière de ventes pour le deuxième trimestre consécutif et a réduit ses prévisions pour l’année entière, car les clients ont sauté des articles coûteux comme les grils et ont opté pour des projets domestiques plus petits et moins chers.

Comme Lowe’s, Home Depot a également attribué une baisse des ventes au temps plus froid et plus humide dans l’ouest des États-Unis et à la baisse des prix du bois.

Les actions de Lowe’s ont clôturé lundi à 203,15 dollars, portant la valeur marchande de la société à 121,15 milliards de dollars. Ses actions ont augmenté de près de 2 % jusqu’à présent cette année, à la traîne des gains de 9 % du S&P 500.

C’est une nouvelle de dernière heure. Veuillez vérifier les mises à jour.