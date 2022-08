Résultats de Lowe (LOW) T2 2022

Lowe’s a publié mercredi des résultats du deuxième trimestre qui ont dépassé les attentes des analystes, la société ayant déclaré que l’amélioration des opérations compense les ventes plus faibles que prévu qui ont été affectées par un printemps raccourci.

Le détaillant de rénovation domiciliaire a déclaré que les ventes aux clients bricoleurs ont également été affectées par une baisse de la demande pour certains articles discrétionnaires, en particulier dans les produits saisonniers comme les meubles de patio et les grils et certains produits pandémiques populaires tels que les congélateurs.

Le volume des transactions a diminué de 6 % au cours du trimestre, mais le ticket moyen a augmenté de 6,5 %, en partie à cause de l’inflation. Le PDG Marvin Ellison a déclaré que malgré la hausse des coûts, le consommateur semble en bonne santé.

“Plutôt que le consommateur de bricolage négocie comme vous l’entendez de certains détaillants, dans de nombreux cas, nous voyions le contraire”, a déclaré Ellison à CNBC. “Le client est en fait en train d’échanger vers l’innovation et d’échanger contre du neuf.”

Les ventes comparables ont chuté de 0,3 % dans l’ensemble, bien que l’amélioration de l’habitat aux États-Unis ait enregistré une légère croissance de 0,2 % par rapport au même trimestre l’an dernier.

Lowe’s a vu ses ventes augmenter auprès de professionnels tels que les entrepreneurs et les électriciens. Ellison a déclaré que les nouveaux programmes de fidélité de l’entreprise attirent davantage d’entrepreneurs professionnels et entraînent des visites répétées. Les professionnels inscrits au programme ont dépensé trois fois plus que ceux non inscrits, a-t-il déclaré.

Bien que le sentiment des constructeurs de maisons soit devenu négatif ce mois-ci, Ellison reste optimiste quant à l’état de l’amélioration de l’habitat. Il a noté que l’âge des maisons, le niveau de revenu disponible et l’appréciation des prix des logements suggèrent tous une vigueur continue de l’activité de rénovation domiciliaire de Lowe.

Voici ce que la société a rapporté par rapport à ce à quoi Wall Street s’attendait, sur la base d’une enquête auprès des analystes de Refinitiv :

Bénéfice par action : 4,67 cents $, ajusté, contre 4,58 $ attendus

Chiffre d’affaires : 27,48 milliards de dollars contre 28,12 milliards de dollars attendus

Lowe’s a déclaré qu’il s’attend maintenant à ce que les ventes totales et comparables pour l’année se situent au bas de sa fourchette de perspectives. Il avait prévu des ventes de 97 milliards de dollars à 99 milliards de dollars et des ventes comparables en baisse de 1% à 1%. Le bénéfice d’exploitation et les bénéfices devraient se situer dans la partie supérieure de ses prévisions précédentes.

“Nous nous attendons à ce que notre client de bricolage et sa demande s’améliorent au cours du second semestre”, a déclaré Ellison à CNBC. “Nous prévoyons également de continuer à avoir une croissance accélérée avec le client pro.”

Les actions de la société ont augmenté d’environ 3% dans les échanges avant commercialisation.

Pour la période de trois mois terminée le 29 juillet, Lowe’s a déclaré un bénéfice net de 2,99 milliards de dollars, contre 3,02 milliards de dollars l’an dernier. Les ventes nettes ont chuté à 27,48 milliards de dollars, contre 27,57 milliards de dollars il y a un an.

Les résultats interviennent après que Home Depot a annoncé mardi des bénéfices et des revenus supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre et a maintenu ses prévisions. De nombreuses personnes ont entrepris des projets de rénovation domiciliaire alors qu’elles se recroquevillaient pendant la pandémie, et les investisseurs ont regardé pour voir si ces dépenses se maintiennent

Lowe’s a une clientèle différente de celle de Home Depot, qui a tendance à réaliser une plus grande partie de ses ventes auprès des professionnels de la maison. Lowe s’appuie davantage sur les clients bricoleurs, ce qui la rend plus vulnérable aux variations de la demande.

“Nos résultats au premier semestre ont été impactés de manière disproportionnée par notre mix de clients de bricolage à 75%, qui a été partiellement compensé par notre croissance Pro à deux chiffres pour le neuvième trimestre consécutif”, a déclaré Ellison dans un communiqué.