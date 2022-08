Résultats de Liger POLL : Est-ce que Vijay Deverakonda et Aafat d’Ananya Panday font la promotion de la culture du viol ? Verdict du public

Liger mettant en vedette Ananya Panday et Vijay Devérakonda est un sujet de discussion brûlant. Les stars font tout leur possible pour promouvoir le film qui sortira le 25 août. Surtout, les fans ont été extrêmement excités pour Liger. La bande-annonce a reçu une excellente réponse du public et beaucoup ont partagé qu’il s’agissait d’un blockbuster en route. Mais c’est après la sortie de sa chanson Aafat que Liger a reçu une publicité négative. Beaucoup ont été irrités par quelques répliques utilisées dans le film et ont déclaré que cela promeut la culture du viol.

Les résultats du sondage Liger sont sortis

La réplique « Bhagwan Ke Liye Mujhe Chod Do » dans la chanson a rendu les internautes furieux. Les gens étaient furieux que le dialogue d’une scène de viol soit utilisé avec désinvolture dans une chanson. BollywoodLife a mené un sondage sur Twitter demandant aux internautes s’ils pensent que la chanson promeut réellement la culture du viol ou si les gens ont besoin de se calmer. Eh bien, les résultats sont surprenants. Il semble que la division à ce sujet soit presque 50-50. Alors que 47,9% des votes étaient pour “Oui, c’est le cas”, 52,1% des votes étaient pour “Non, les gens doivent se calmer”. Découvrez les résultats du sondage ci-dessous :

Vijay Deverakonda sur BoycottLiger

Eh bien, il y avait aussi une tendance BoycottLiger qui a envahi Internet. Mais Vijay Deverakonda n’en est pas perturbé. Tel que rapporté par une agence de presse, Vijay Deverakonda a déclaré qu’il n’avait pas peur de la tendance au boycott. L’acteur a mentionné que l’équipe a déployé beaucoup d’efforts dans la réalisation de Liger et qu’il a une confiance totale en son public. Il a été cité en disant: “Je sens qu’il n’y a pas de place pour la peur, quand je n’avais rien, je n’avais pas peur, et maintenant après avoir réalisé quelque chose, je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’avoir peur même maintenant. Maa ka aashirwaad hai, Logon ka pyaar hai, Bhagwaan ka haath hai, andar aag hai, Kaun rokenge dekh lenge.