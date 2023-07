Résultats de Levi Strauss (LEVI) T2 2023

Levi Strauss Jeudi, il a considérablement réduit ses perspectives de bénéfices pour l’année après que le détaillant de vêtements a signalé une forte baisse des revenus de gros et des ventes faibles aux États-Unis, son plus grand marché.

Le vendeur de jeans bleus a cependant vu des points positifs dans ses ventes directes aux consommateurs et sur le marché chinois.

Voici comment la société s’est comportée au cours de son deuxième trimestre fiscal par rapport à ce que Wall Street prévoyait, sur la base d’une enquête auprès des analystes de Refinitiv :

Bénéfice par action: 4 cents, ajusté, contre 3 cents attendus

4 cents, ajusté, contre 3 cents attendus Revenu: 1,34 milliard de dollars contre 1,34 milliard de dollars attendu

La perte nette déclarée par la société pour la période de trois mois qui s’est terminée le 28 mai était de 1,6 million de dollars, ou 0 cents par action, contre un bénéfice net de 49,7 millions de dollars, ou 12 cents par action, un an plus tôt. Au cours du trimestre, Levi a annoncé un bénéfice ajusté de 4 cents par action.

Les ventes ont chuté à 1,34 milliard de dollars, en baisse de 9 % par rapport à 1,47 milliard de dollars un an plus tôt.

Au milieu de son exercice, Levi a réduit ses perspectives de bénéfices pour l’année entière. Il s’attend maintenant à un bénéfice ajusté par action de 1,10 $ à 1,20 $, comparativement à une fourchette précédente de 1,30 $ à 1,40 $.

Levi a également resserré ses perspectives de revenus pour l’année. Le détaillant s’attend désormais à une croissance des ventes comprise entre 1,5% et 2,5% par rapport à une fourchette précédente de 1,5% à 3%.

Les sombres perspectives ont été attribuées à un certain nombre de facteurs, mais ont été motivées par un ralentissement attendu des revenus de gros aux États-Unis, qui ont chuté de 22% au cours du trimestre, a déclaré à CNBC Harmit Singh, directeur des finances et de la croissance de Levi’s.

La société prévoit également de réduire les prix d’environ une demi-douzaine de ses articles les plus sensibles au prix, tels que ses jeans 502, et de prévoir un taux d’imposition plus élevé. Le taux d’imposition effectif de Levi au cours du trimestre était de 78,4 %, contre 36,1 % il y a un an.

« Nos perspectives sur la vente en gros aux États-Unis, même avec les changements de prix que nous prenons et tout le reste, nous sommes prudents à ce sujet », a déclaré le PDG Chip Bergh à CNBC lors d’une interview. « Juste à la lumière des performances récentes et des vents contraires macroéconomiques actuels, et uniquement de la dynamique des consommateurs sur ce marché. »