Résultats de l’AEW Battle of the Belts XII : Kazuchika Okada contre Kyle O’Reilly Match pour le titre continental

Le titre Continental est en jeu dans la douzième édition de Battle of the Belts.

Kyle O’Reilly aura sa chance contre Kazuchika Okada pour le titre immédiatement après la collision de cette semaine. À WrestleDream, O’Reilly a demandé à Okada un match pour le titre. Après qu’Okada ait rejeté O’Reilly, les deux ont fini par se bagarrer. Après qu’O’Reilly ait remporté son match sur Rampage, il a de nouveau lancé le défi à Okada, AEW le rendant officiel plus tard dans la série.

Un autre match verra Mariah May affronter Anna Jay dans un match éliminatoire pour le championnat féminin AEW. Jay voulait faire ses preuves après avoir passé l’été au Japon dans Stardom et affronté May sur Dynamite. Les deux ont fini par se séparer. Christopher Daniels a tenté de mettre fin à l’altercation mais a fini par recevoir une gifle de Jay qui était destinée à mai.

Un match avec la nouvelle équipe composée de Brian Cage et Lance Archer aura également lieu. Les deux sont de nouvelles acquisitions de Don Callis.

Rejoignez-nous pour une couverture en direct de la bataille des ceintures à 22 h HE.

La Bataille des Ceintures a commencé avec Club de combat de Blackpool abattre de Vol supérieur cela a mis fin à Collision. Castagnoli a traîné l’un des Martin sur la rampe, mais John Argent a percé Castagnoli avec une chaise. L’Ordre des Ténèbres est sorti pour se battre, mais le BCC a également pris le dessus.

Moxley a pris le micro et a dit à l’Ordre des Ténèbres qu’il leur donnerait une chance de se battre pour leur vie. Il a offert à l’Ordre des Ténèbres un match pour le titre en trio et a ordonné à l’arbitre de sonner la cloche. Tony Schiavone et Nigel McGuinness étaient à l’appel.

Match pour le titre AEW World Trios – Blackpool Combat Club (Claudio Castagnoli, PAC et Wheeler Yuta) (c) (avec Jon Moxley et Marina Shafir) a vaincu The Dark Order (John Silver, Alex Reynolds, Evil Uno)

C’était une façon unique et intéressante d’attirer les téléspectateurs de Collision pour Battle of the Belts et de s’assurer que l’histoire de BCC est globale dans toutes les émissions. Le BCC semble dominant et impénitent dans sa cause, et l’armée des babyfaces commence à se mobiliser contre eux. L’histoire est que l’homme le plus équipé pour être leur leader, Orange Cassidy, n’est pas intéressé à être un leader comme il l’a dit sur Collision.

C’était un combat à trois contre Silver pour commencer, ses partenaires étant détruits au sol. Yuta a frappé le lance-roquettes sur Silver, mais Uno a cassé la goupille. Uno a été traîné hors du ring par Castagnoli alors que le passage à tabac continuait sur Silver jusqu’à ce qu’il attrape PAC avec un lariat. Un Reynolds enregistré a marqué et s’est battu dur, mais Castagnoli l’a rattrapé avec un Gorilla Press dans un gutbuster. Castagnoli l’a emmené dans un Sharpshooter.

Yuta a apporté une chaise et, alors que l’arbitre était distrait, PAC a décroché un double piétinement à l’arrière de la tête. Reynolds s’est retiré, donnant aux champions leur deuxième défense réussie en une demi-heure. Le BCC a présenté l’Ordre Noir après le match, Shafir perçant Silver dans le bras avec la mallette qui contenait le titre mondial AEW. Le vestiaire babyface est sorti pour nettoyer la maison, avec Orange Cassidy regarder avant de s’éloigner.

Match pour le titre continental AEW – Kazuchika Okada (c) a battu Kyle O’Reilly

L’une des meilleures défenses de titre d’Okada ici, car O’Reilly a travaillé dur et a amené la foule à adhérer à ses efforts pour remporter le titre. Je recommanderais de vérifier celui-ci.

Okada a commencé lentement avant qu’O’Reilly ne sorte d’une rupture de corde en se balançant. O’Reilly avait un brassard bloqué mais s’est transformé en un verrou à la cheville qui a forcé Okada dans les cordes. Après une pause publicitaire, Okada a coupé un O’Reilly en ralliement avec un uppercut hué. Okada a fait beaucoup de travail de foule en travaillant sur O’Reilly avant que O’Reilly n’esquive un tablier et présente Okada avec sa combinaison de coups de pied.

O’Reilly a décroché un driver Hammerlock alors que la foule chantait en duel. O’Reilly a attrapé Okada avec un fouet à jambe de vis de dragon dans les cordes, puis a frappé un genou plongeant à Okada alors qu’il s’accrochait dans les cordes. O’Reilly a frappé un genou plongeant sur la cuisse d’Okada avant de se verrouiller sur une genouillère. O’Reilly est passé à une prise de style Figure Quatre avant qu’Okada ne griffe les yeux d’O’Reilly pour s’échapper. Okada n’avait pas la force dans la jambe pour tirer O’Reilly vers le haut pour un Tombstone, permettant à O’Reilly de donner des coups de pied dans la jambe.

Okada a rattrapé O’Reilly lors d’une charge de coin, frappant un casse-cou au-dessus du genou alors que nous allions à une autre publicité. Okada a envoyé un dropkick au fusil de chasse à O’Reilly alors que nous revenions. Alors que l’appel de 15 minutes provenait de l’annonceur du ring, O’Reilly a contré un Tombstone avec un étranglement à guillotine et un genou au sternum. O’Reilly a contré une autre tentative de Tombstone avec un verrou à la cheville qui a forcé Okada aux cordes.

Okada a taquiné en jouant à l’écart pour manquer le temps, mais a rattrapé O’Reilly lors d’une tentative de genou sautant et a frappé un DDT au sol. Okada a frappé le coude, mais O’Reilly s’est battu contre le Rainmaker. Okada a attrapé O’Reilly avec un lariat à bras court et un dropkick, mais une autre tentative de Rainmaker a été repoussée et contrée par un étranglement à guillotine. Okada a entraîné O’Reilly dans un glissement de terrain, puis a frappé le Rainmaker pour conserver le titre.

Anna Jay avait une promo préenregistrée. Mariah mai L’avait battue deux fois auparavant, mais elle avait toujours le sentiment que May avait un reçu pour toutes ses actions louches. Elle a dit que le titre féminin lui avait échappé pendant quatre ans, mais qu’elle mériterait sa chance ce soir dans le match éliminatoire.

Rush et Dralistico étaient à l’arrière. Ils ont dit qu’ils détruiraient toutes les factions de cette entreprise. La caméra s’est dirigée vers le bas pour voir La Bête Mortos griffer Hologramme.

La famille Don Callis (Brian Cage et Lance Archer) a vaincu Jack Cartwheel et Jon Cruz

Cage a assassiné les deux gars, puis a demandé à Archer de les assassiner davantage. Ils ont eu deux superbes mouvements en double équipe, avec Archer étranglant Cartwheel sur les épaules de Cage et Archer frappant un Blackout dans une bombe électrique de Cage.

Le Royaume incontesté était dans les coulisses avec La Bête Mortos & Lexy Nair. Après avoir offert de la viande à la Bête, ils ont clairement fait savoir qu’ils étaient déçus qu’il rejoigne La Faccion Ingobernable.

Match d’élimination du titre mondial féminin AEW – Anna Jay a battu Mariah May

Anna Jay est revenue de sa tournée Stardom, elle n’a plus perdu depuis son retour, et elle a battu la championne pour monter une jolie petite défense télé pour Mariah May. Un match solide et une belle réservation de carte inférieure.

Jay a travaillé sur le bras de May jusqu’à ce que May la combatte et frappe un dropkick de John Woo pour une chute proche. Jay a envoyé May dans le coin et a frappé un coup de pied tournant, mais May est revenu en faisant pleuvoir les poings sur Jay. Ce n’est pas aussi difficile à suivre que la fois où Orange Cassidy a affronté Isiah Kassidy, mais c’est proche. May frappe le trottoir de Mariah-Go-Round pour une chute imminente.

Après une publicité, Jay a échappé à une charge de coin avant de se lancer dans une bataille de grève avec May. Jay a tiré, frappant un coup de pied Dangerous Jay et un dropkick de John Woo pour une chute proche. Jay a battu May avec un suplex latéral pour une chute imminente. Jay s’est verrouillé sur le starter Queen Slayer, mais May lui a mordu le bras et a frappé une paire de suplex pour une chute proche.

Peut frapper un DDT suspendu pour une chute imminente. May a fait descendre Jay de la troisième corde avec des ciseaux et a heurté un genou en courant, mais Jay a échappé au Storm Zero et s’est retrouvé dans une situation difficile. Jay a attrapé May dans une épingle flash pour remporter la victoire surprise et un futur match pour le titre mondial. Le match pour le titre est rapidement officialisé pour le 2 novembre.sd Collision à Philadelphie.

