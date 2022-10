Résultats de la semaine 9 ; des résumés pour chaque match – Shaw Local

Yorkville 17, Oswego 0 : Gage Range a eu trois interceptions en deuxième mi-temps, toutes menant à des scores, et Gio Zeman a couru pour 178 verges et deux touchés en deuxième mi-temps alors que Yorkville s’éloignait d’une égalité sans but à la mi-temps pour un blanchissage de 17-0 contre Oswego, le cinquième blanchissage des Foxes. de la saison.

Plainfield Nord 35, Oswego Est 0 : Demir Ashiru a lancé pour deux touchés et a couru pour un, et John St.Clair a couru pour 133 verges et deux touchés pour mener Plainfield North à une éruption de 35-0 contre Oswego East, alors que les Tigers terminaient la première saison régulière 9-0 dans le programme l’histoire.

Marengo 32, Plano 7 : La défense de Marengo a maintenu Plano à moins 31 verges au sol alors que les Indiens ont remporté une victoire de 32-7 vendredi pour devenir éligibles aux séries éliminatoires pour la quatrième saison consécutive.