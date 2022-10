Résultats de la semaine 8 ; récapitule pour chaque match dans la région du Northwest Herald – Shaw Local

Prairie Ridge 48, Crystal Lake Sud 41 : Prairie Ridge QB Tyler Vasey a été tenu en échec en première mi-temps mais a éclaté pour 301 verges et cinq touchés en seconde période alors que les Wolves battaient les Gators lors de leur match de la Fox Valley Conference.

McHenry 27, Crystal Lake Central 21 : Le joueur de ligne offensive de McHenry, Evan Griffiths, a avancé un cliché échappé pour un premier essai à la fin du quatrième quart alors que les Warriors ont clôturé une victoire FVC contre les Tigers.

Burlington Central 10, Cary-Grove 7 (OT): Le panier de 18 verges de Griffin Kohlhoff a envoyé les Rockets à une victoire en prolongation pour mettre en place un scénario de victoire et d’entrée pour Burlington Central lors de la semaine 9. Les Trojans rateront les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2003.

Johnsburg 30, Woodstock 6 : Ian Boal a réussi un long touché et a eu trois interceptions, Jake Metze a couru pour 224 verges et trois touchés, et les Skyhawks ont gardé leurs espoirs en séries éliminatoires avec une victoire contre les Blue Streaks.

Huntley 31, Dundee-Crown 19 : La défense de Huntley a réussi avec une grosse ligne de but en première mi-temps, et les Raiders ont accumulé 368 verges au sol vendredi lors d’une victoire FVC contre les Chargers.

Jacobs 28, Hampshire 17 : Les Golden Eagles ont remporté une victoire sur la route contre les Whip-Purs pour passer à 7-1. Antonio Brown a couru pour 150 verges et deux touchés et le joueur de ligne défensive Will Seibert a récolté quatre sacs.

Richmond-Burton 49, Harvard 0 : Les Rockets ont remporté une victoire sur la rivière Kishwaukee / Interstate Eight Blue derrière trois touchés et 127 verges de Steven Siegel. RB reste invaincu à 8-0.

Kaneland 45, Woodstock Nord 6 : Le Thunder n’a pas pu suivre le rythme des Knights dans une défaite KRC / I8 White. Nord est tombé à 1-7.