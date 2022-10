Résultats de la semaine 8 ; des résumés pour chaque match – Shaw Local

Oswego Est 35, Oswego 21 : Tre Jones a couru pour 255 verges et quatre longs touchés, Oshobi Odior a couru pour 88 verges et le feu vert après avoir raté six matchs avec une blessure à la cheville, et Oswego East a effacé un déficit précoce de deux points pour battre Oswego 35-21 en la 18e réunion de Crosstown pour devenir éligible aux séries éliminatoires.

Yorkville 7, Minooka 0 : Blake Kersting a capté une passe de touché au début du deuxième quart, et Kersting et la défense de Yorkville l’ont fait tenir dans un blanchissage de 7-0 contre Minooka vendredi.

Rochelle 42, Plano 22 : Garrett Gensler a couru pour 129 verges et cinq touchés, et Trey Taft a couru pour 143 verges et un TD pour les Hubs. Pour Plano, Waleed Johnson a couru pour 180 verges et deux touchés.