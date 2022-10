Résultats de la semaine 7 ; récapitule chaque match dans la région de Suburban Life – Shaw Local

Wheaton Nord 8, Wheaton Warrenville Sud 7 : Tyler O’Connor a marqué lors d’un touché au quatrième quart et a simulé une course hors de la formation sauvage et a trouvé l’ailier serré Joe Barna sur une passe de saut pour ce qui s’est avéré être la conversion gagnante en deux points dans le 8-7 de Wheaton North. gagner sur Wheaton Warrenville Sud.

[ Photos: Wheaton North vs. Wheaton Warrenville South ]

York 31, Hinsdale Central 7 : Matt Vezza a lancé deux passes de touché et Jake Melion a couru pour deux, et York a battu Hinsdale Central 31-7 pour rester invaincu et décrocher une part de son premier titre West Suburban Silver depuis 2010.

Willowbrook 21, Hinsdale Sud 14 : Adrian Guerrero de Willowbrook a lancé une passe de TD de 47 verges à KJ Rhodes, a attrapé un TD, intercepté une passe, récupéré un coup de pied en jeu à la fin du quatrième quart et a fait trois tentatives de point après, ses gros jeux dans les trois phases aidant les Warriors à tenir au large de Hinsdale Sud 21-14.

Glenbard Nord 35, Parc du lac 14 : Damarion Elliston a couru pour 134 verges et deux touchés, et Glenbard North a pris une avance de 21 points à la mi-temps et a battu Lake Park 35-14 pour garder ses espoirs en séries éliminatoires.

Downers Grove Sud 51, Addison Trail 14 : Brandon Amaniampong a marqué deux touchés et Chris Williams a eu une course de TD de 90 verges pour les Mustangs.

IC Catholic Prep 48, Riverside-Brookfield 14 : Dennis Mandala a lancé quatre passes de touché et Denzell Gibson a couru pour deux points pour les Knights (6-1), qui menaient 41-7 à la mi-temps.

Benet 7, South Bend St. Joseph 0

Fenwick 36, Saint-Patrick 27

Mariste 37, Montini 7

Lyon 48, Leyde 7

Glenbard Est 49, Fenton 0

Glenbard Sud 41, Chicago Ouest 8