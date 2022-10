Résultats de la semaine 7 ; des résumés pour chaque match – Shaw Local

Yorkville 28, Oswego Est 14 : Josh Gettemy a couru pour 249 verges en 30 courses et deux touchés, et Ben Alvarez a récupéré un botté de dégagement bloqué dans la zone des buts et faisait partie d’une défense de Yorkville qui a de nouveau dominé dans une victoire de 28-14 à Oswego East alors que les Foxes ont décroché leur quatrième apparition directe en séries éliminatoires.

Oswego 38, Aurore Ouest 14 : Braedon Hellinger a bloqué un botté de dégagement, a eu une course de TD de 4 verges et a établi un autre score avec une longue course et Cruz Ibarra a lancé deux touchés chacun à Deakon Tonielli et Jordan Katzenbach alors qu’Oswego battait West Aurora 38-14 pour garder ses espoirs en séries éliminatoires.

Plan 40, Harvard 14 : Waleed Johnson a couru pour 222 verges et trois touchés et Armando Martinez a lancé pour 173 verges et deux scores pour les Reapers en visite (3-4), qui menaient 27-0 à la mi-temps et maintenaient leurs espoirs en séries éliminatoires.